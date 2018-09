– Jeg har ikke helt oppdaterte tall, men 5000 forhåndssolgte billetter var det siste jeg hørte, sier kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff til TV 2 før han innrømmer:

– Det er lavere enn vi ønsker.

Han nevner kamptidspunktet (UEFA-bestemt) som litt av utfordringen, og at Nations League-konseptet ikke helt har satt seg i den norske befolkning.

– Vi håper nå med en skadefri tropp, ubeseiret under Lars og fire strake seirer at mange kjøper billetter de neste dagene, sier Graff.

– Jeg vet ikke for mye om billettprisene

Det har vært kritiske røster mot billettprisene. Mange mener priser på 500 kroner for voksne er for høye til en kamp mot Kypros.

Blant dem som var kritiske var Norsk Supporterallianse.

– Det er lurt å gjøre det mulig for så mange som mulig å se landslaget. I det øyeblikket det er halvfullt, så har man ikke truffet. Det er noen motstandere som ikke er like spennende, sa leder Bjørnar Posse Sandboe til Nettavisen.

Da landslagssjefen ble spurt om billettprisene, svarte han diplomatisk at det ikke var hans bord, men sa likevel:

– Det er noe man alltid ønsker seg å ha en fullsatt stadion. Jeg vet ikke hvor stor betydning det har, men det er gøyere for både spillere og ledere om det er fullt, sa Lagerbäck på pressekonferansen før kampen.

– Jeg vet ikke for mye om billettprisene, men jeg håper at alle som er supportere og vil gå på Ullevaal har råd.

– Andre forhold avgjør

Erfaringsmessig er det de siste dagene at det blir kjøpt flest billetter, men det blir neppe fullt på Ullevaal.

– Vi skal ha stor respekt for at folk mener noe om priser. Av den grunn gjør vi publikumsundersøkelser. Det vi ser at det er mange andre forhold enn bare pris som avgjør om folk går på kamp eller ikke. Kamptidspunkt, vær og først og fremst at det er sportslig medgang, sier Svein Graff.

Dersom Norge slår Kypros og Bulgaria nå, tror han de to hjemmekampene i oktober blir godt besøkt av publikum.

Graff påpeker at man fylte Ullevaal i forrige kvalik, med omtrent samme prisnivå som nå og at svenskene ligger litt høyere på pris, mens danskene er marginalt under.

– Det er en evig diskusjon. Vi har meninger internt om hva som er riktig også, men jeg tror først og fremst at det er to gode kamper som legger føringer for oktober-matchene.

