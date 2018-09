Klopps nye innkast-trener ble latterliggjort – nå slår han tilbake

– Du kan ikke ha nok spesialister rundt deg. Vi har fysiske spesialister, et medisinsk team, ernæringsspesialister og nå en for innkast. Han er en fin fyr, og har allerede gjort en forskjell, roste Liverpools manager overfor klubbens nettsider.

Grønnemark: – Alt handler om forståelse

Grønnemark har tidligere jobbet med Bundesliga-klubbene Schalke og Hertha Berlin, men har som oftest jobbet med klubber fra hjemlandet.

På sin egen nettside, throwin.dk, reklamerer han under tittelen «gode innkast vinner deg fotballkamper» for at spillere kan kaste fem til ti meter lengre med hans veiledning.

Og de aller beste, 15 meter.

«De danske toppklubbene FC Midtjylland og AC Horsens scoret mer enn 20 mål etter innkast da jeg trente dem. Alt handler om teknisk og taktisk forståelse», skriver han.

Avslører nøkkelen til det perfekte innkast

I et intervju med nettstedet Planet Football forklarer han hva som er nøkkelen til et dødelig innkast.

– Det er veldig viktig at det er et flatt innkast. Hvis det er for høyt, blir det for lett å forsvare. Hvis du kan ta et langt innkast presist og flatt, sammen med noen taktiske aspekter, er det mye lettere å score, argumenterer Liverpool-treneren overfor ​​​

Selv er Grønnemark Guiness-rekordholder for lengste fotballinnkast med utrolige 51,33 meter, kastet mens han tok stiften. På grunn av kontrakten med Liverpool kan han ikke gå i detalj om hva han gjør mens han er på Merseyside, men noe avslører han.

– Noen uker har jeg to eller tre økter, mens andre ingen. I tillegg analyserer jeg innkastene deres i hver kamp og gir dem tilbakemelding, forteller Grønnemark til Training Ground Guru.