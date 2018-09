​Se videoen av Mané i videovinduet!

Sadio Mané har startet sesongen for Liverpool forrykende med fire mål på like mange seriekamper denne høsten.

Liverpools lynving er imidlertid ikke som Premier League-stjerner flest. I helgen ble Mané filmet mens vasket toaletter og wudu-området (rituell rensing før bønn og håndtering av koranen) i sin lokale moské.

Khalil Laher har delt videoen på Twitter, og han bekrefter overfor TV 2 at opptaket er tatt lørdag kveld, altså bare få timer etter at han scoret i Liverpools 2-1-seier over Leicester på bortebane.

– Ydmyk, skriver Laher i meldingen.

Videoen er delt videre nesten 10.000 ganger og likt av over 19.000 brukere. Det er også lagt igjen massevis av kommentarer som hyller stjernen.

Sadio Mané er muslim og er flere ganger avbildet ved moskeer i England. 26-åringen vokste opp i den lille landsbyen Bambali sør i Senegal, der hans far var imam ved den lokale moskeen, skriver engelske Daily Mail.

– Religion er veldig viktig for meg. Jeg respekterer Islams regler og ber alltid fem ganger om dagen. Senegal består av 90 prosent muslimer og ti prosent kristne, og alle lever i harmoni side om side. Min beste venn, Luke, var kristen og vi pleide å besøke hverandre, har han tidligere fortalt avisen.

Nettstedet Goal.com har tidligere skrevet at Liverpool bygget et bønnerom på treningsanlegget Melwood og ansatt en personlig kokk for Mané etter at han ble kjøpt fra Southampton for drøyt to år siden.

Liverpool topper Premier League etter fire serierunder. Etter det kommende landslagsoppholdet venter Tottenham på Wembley lørdag 15. september.