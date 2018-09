De fleste med noe i nærheten av bilinteresse får raskere puls av tanken på å kjøre en ny Porsche på bane. Både gammel og ung.

Nå kan den drømmen bli en realitet også for den yngre garden av den bilinteresserte delen av befolkningen. Selv for de som er for unge til å ha førerkort!

Syk opplevelse!

En 17-åring som allerede har fått prøvekjøre en Porsche er Herman Ulvin Bjerke fra Eidsvoll. Tidligere i sommer ble han overrasket hjemme på gårdsplassen – av en helt ny Porsche 911 Targa. Bak rattet og etter hvert i passasjersetet: Motorsport-stjernen Atle Gulbrandsen!

– Jeg trodde jeg skulle ut og øvelseskjøre som vanlig med mammas bil, men plutselig dukket det opp en Porsche 911 på tunet. Det var en helt syk opplevelse å få kjøre en Porsche. 911 er min drømmebil, men jeg hadde aldri trodd jeg skulle få prøvekjøre en slik bil nå, forteller Herman.

Det er Porsche festival 2018, som står bak dette stuntet og det blir flere som kan få prøve seg bak Porsche-rattet.

Herman blir mildt sagt overrasket over at han skal få kjøre en ny Porsche 911 Targa.

Unik mulighet

– Ja, vi har bygget om flere Porsche til kjøreskolebiler, slik at 16 og 17-åringer uten førerkort kan øvelseskjøre med Porsche på bane. For å delta må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs og være mellom 16-18 år. Det forteller Morten Scheel, administrerende direktør i Porsche Norge.

Det er på gokartbanen på Rudskogen at øvelseskjøringen skal foregå. Erfarne instruktører vil sitte i passasjersetet.

– Dette er en helt unik mulighet for unge entusiaster til å få oppfylt drømmen. Det vil være førstemann til mølla, og alle må ha med ID og bevis på trafikalt grunnkurs for å delta, forklarer Scheel.

Under Porsche Festivalen på Rudskogen blir det løp både i Porsche Carrera Cup Scandinavia og STCC. I Carrera Cupen kjemper norske Roar Lindland helt i toppen, og flere nordmenn som Steffen André Feet, Ole William Nærsnes og Roger Hermansen deltar.

Million-SUVen er helt utsolgt i Norge

Her er Herman med L-en på motorlokket, og det er liiitt vanskelig å holde fartsgrensen ...

Lover sirkus

STCC har i mange år vært Skandinavias mest prestisjefylte bilsportsmesterskap, og førere som Johan Kristoffersson, Robert Dahlgren og Fredrik Ekblom kjemper helt i toppen. Det svenskbaserte mesterskapet har tidligere hatt gjestevisitter på Arctic Circle Raceway ved Mo i Rana og Vålerbanen, men nå skal sirkuset besøke Rudskogen for første gang.

– Motorsport er viktig for Porsche, både internasjonalt, hvor Dennis Olsen er en av sjåførene, og hjemme i Norge. Derfor satser vi på motorsport også nasjonalt, og vi håper mange entusiaster tar tuen til Rudskogen. I tillegg til racing og øvelseskjøring blir det en rekke aktiviteter for hele familien som esport, legobygging, gokartkjøring og spektakulære pauseshow, lover Scheel til slutt.

Få med deg Hermans drømmedag i videoen øverst i artikkelen

