Se hvordan Tottenham gikk på sesongens første tap i videovinduet!

Dette var sesongen Tottenham skulle flytte inn i sin nye storstue, men planene har blitt forskjøvet på grunn av problemer med driftskritiske sikkerhetssystemer.

I en pressemelding fra forrige måned var den tidligste innflytningsdatoen i møtet med Manchester City 29. oktober, men nå opplyser klubben i en ny pressemelding at innflyttingen blir ytterligere forsinket.

Storkampen mot de regjerende mesterne er også flyttet til Wembley. Det samme gjelder alle høstens Champions League-kamper mot Barcelona 3. oktober, PSV 6. november og Inter 28. november.

– Jeg ønsker å beklage nok en gang og takke for all støtten. Mange av dere har tatt dere tid til å skrive til klubben for å vise at dere setter pris på det vi gjør for klubben, sier Tottenhams styreformann Daniel Levy i klubbens pressemelding.

Tottenham spilte alle sine kamper på Wembley forrige sesong. I 2016/17-sesongen valgte klubben å spille Mesterliga-kampene på nasjonalarenaen.

Det nye stadionet til Tottenham skal huse både fotball- og NFL-kamper. For å få dette til bygges det nå en NFL-godkjent kunstgressbane, som blir liggende under gressmatten det skal spilles fotball på.

Den øverste gressmatten deles i tre deler, som kan trekkes ut på skinner og settes sømløst sammen.

Det vil ta omtrent 25 minutter å endre banen fra gress til kunstgress. De neste ti årene skal det spilles minst to NFL-kamper årlig der.

Stadionet huser 62.062 tilskuere.