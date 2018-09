Dagen i dag er en merkedag i Mercedes sin historie – og kanskje særlig for merkets historie i Norge. Nå skal de nemlig vise oss sin nye elbil – SUVen EQC. Det skjer om bare noen timer, i Stockholm.

Interessen er som vanlig skyhøy. Mange nordmenn har virkelig trykket elbilen til sitt hjerte de siste årene.

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, sitter akkurat nå på flyet, på vei til den svenske hovedstaden.

Vi tar en telefon for å høre hvordan det går:

Ingen lekkasjer

– Ring Ring...

– Heisann, Knut! Nå har vi ikke mye tid her. Vi sitter på flyet og er om bare noen minutter klar for takeoff.

Broom-Vegard har stått opp tidlig i dag, snart går flyet til Stockholm.

– Da får vi være effektive.

Aller først: Har du klart å hale ut noe mer informasjon om bilen?

– Nei, dessverre. Mercedes-folket er stille som grava. De har holdt kortene tett til brystet. Jeg er nesten overrasket over at de har klart å holde designet på EQC helt hemmelig fram til i dag. Ofte lekker det jo ut noen bilder i forkant. Men sjefene i Mercedes har nok hatt veldig strikt regime her. De skal ha mest mulig oppmerksomhet rundt selve avdukingen. Og da er det naturligvis smart at det også føles som en nyhet når de avduker den.

Vi har allerede fått et ganske tydelig inntrykk av hvordan Mercedes nye elbil skal se ut. I kveld får vi også de siste detaljene, både utvendig og innvendig. For ordens skyld: Dette er konseptbilen.

Pris

– Prisen er ikke klar ennå. Men hvis du skal tippe, hvor tror du Mercedes vil legge seg?

– Det er et godt spørsmål. Audi og BMW kommer jo også snart med el-SUVer på samme størrelse. Så både de, og Jaguar, sitter nok og er veldig spent på hva man lander på her. Skal de være konkurransdyktige, noe de sier de skal være, bør de legge seg omtrent på nivå med Jaguar I-Pace. Like under 600.000 kroner er mitt stalltips. Så blir det jo et spørsmål om hvor mye man betaler for ekstrautstyr – og hvor mye som leveres som standardutstyr.

Høye forventninger

Allerede før bilen er vist uten kamuflasje, har pågangen vært voldsom. Over 2.000 kunder har betalt depositum, for å sikre seg en plass i bestillingskøen.

Men når leveringene begynner er også noe uklart.

– Tror du vi får vite noe mer om det i kveld?

– Det er i alle fall lov å håpe. Hvor mye informasjon som slippes i forbindelse med slike avdukinger varierer litt. Men veldig langt unna, er det jo uansett ikke. Signalene så langt sier like over nyttår. Det har forresten også gått rykter om at den vil komme med to ulike batteripakker. Jeg er spent på om de vil si noe mer om dette nå.

Ventelister

– Men hva med ventelister. Tilgang på nok biler har vært en utfordring for mange merker.

– Ja, og det kan vi nok ikke utelukke her, heller. Imidlertid antar jeg at Mercedes, og de andre, har sett og lært litt av de som har havnet i det luksusproblemet før dem. Nå skjer det såpass mye på kort tid framover, at man har ikke råd til å ha lange ventelister. Noe mer enn fem-seks måneder kan bety at mange ser seg om etter andre alternativer i stedet.

400 kilometer

– Ja, apropos det. Hva med rekkevidden?

– Her har man foreløpig valgt å gå ut med at bilen skal klare rundt 400 kilometer. Den rekkevidden er basert på den nye og strengere målemetoden, WLTP. Om vi fortsatt snakket om den gamle, NEDC, ville den vært rundt 500 kilometer. Dette er på nivå med signalene vi har fått rundt Audi e-tron og BMW iX3 også. De legger seg på omtrent samme nivå.

– Men nå ser kabinpersonalet stygt på meg her. Så da tror jeg vi får snakkes mer siden!

Avdukingen skjer rundt klokken 18.30 i kveld, og Broom følger naturligvis opp umiddelbart. Følg med!

