I de fleste kontorlandskap har drikkeflasker blitt et nokså vanlig syn. Men rengjøringsvanene er nokså forskjellige fra person til person.

Mens noen vasker den en gang i uka, er det andre som aldri har vasket flaska.

De fleste vasker den sjeldent

For å sjekke hvor skitne drikkeflaskene blir av vanlig bruk, har Matkontrollen samlet inn til sammen tjue flasker fra to forskjellige arbeidsplasser. Det er stor variasjon i typer – alt fra engangsflasker kjøpt på matbutikker – til flasker i hardplast.

Seks av flaskene hentet Matkontrollen fra sin egen redaksjon, og de resterende 14 hentet de hos Egmont Bladforlag. Her holder det til redaksjoner som Det Nye, Hjemmet og Donald Duck.

De fleste opplyser at de vasker flaskene sine svært sjeldent, men det er én som skiller seg ut.

Lars-Erik Nygaard, redaksjonssjef i Vi Menn, er nøye når han vasker drikkeflaska si. Foto: Marit Eide.

– Jeg vasker flaska omtrent en gang i uka. Det hender det bygger seg opp grønske nedi der, og da går jeg på med kosten og fjerner det, forteller redaksjonssjef i Vi Menn, Lars-Erik Nygaard.

Ser etter bakterier på flasketutene

Alle flaskene er bakterietestet på laboratoriet til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

– Vi har undersøkt om det forekommer bakterier på flasketuten, og det har vi gjort ved å så ut bakterier fra flaska over på tre forskjellige agarskåler, sier professor ved NMBU, Henning Sørum.

ANALYSEN: I den røde skålen ble det dyrket frem bakterier, i den klare skålen er det sopp og i den blå er det tarmbakterier. Dette er resultatet til to drikkeflasker som sjelden blir vasket. Foto: Marit Eide

Hver flaske ble sjekket for bakterier, sopp og tarmbakterier. Det ble funnet bakterier på alle flaskene, og seks av dem hadde minst én type sopp.

– Vi har ikke gjort noen urovekkende funn. Det er ingen bakterier som umiddelbart kan gi sykdom, men vi har funnet vekst som tyder på at flaskene brukes ulikt og vaskes ulikt, sier Sørum til Matkontrollen

Fant tarmbakterier

På den ene flasken ble det funnet flere bakterietyper og gjærsopp. Det ble også funnet tarmbakterier på flere av flaskene.

– Flaskene det ble funnet mest bakterier og sopp på var av typen med gummitut eller munnstykke. Disse typene krever nok at du er litt mer nøye med rengjøringa, sier Sørum til Matkontrollen.

Men til tross for at funnene ser skumle ut, er de ikke skadelige for oss.

– Bakterier er stort sett gode, det er bare noe relativt få som er farlige. Men en annen person enn eieren kan bli syk av å drikke av denne flaska, sier Sørum.

For redaksjonssjefen i Vi Menn var resultatet betraktelig bedre.

– Denne person har mest sannsynlig vaska flaska ganske nylig og holdt den godt rein, sier Sørum om Lars-Erik Nygaards drikkeflaske.

Når det kommer til rengjøring, anbefaler Sørum å gjøre med drikkeflaskene som du ville gjort med glass eller bestikk: Vaske dem med jevne mellomrom.