Før Nations League starter med TV 2-sendte Norge-Kypros på torsdag, peker mange piler opp for det norske landslaget.

I alle fall når det kommer til det viktigere parameteret spilletid i sine respektive klubblag.

17 av 23 spillere i den uttatte troppen startet klubbens siste kamp, fem ble byttet inn, mens bare én ble sittende på benken hele kampen (Martin Linnes.)

– Det er ikke noe jeg har reflektert spesielt rundt. Alle 23 er aktuelle for å starte, sier Lars Lagerbäck.

– Jeg syns det ser ut som det er mange som er i veldig god form, utbroderer Lagerbäck til TV 2 og drar frem én spillers sesongstart spesielt.

– Jeg syns det er mer interessant å følge de unge spillerne. Da jeg så Iver Fossum på fredag, var han veldig bra. Særlig i andreomgang. Men jeg syns alle jeg har sett har vært bra.

Han gjorde også et poeng ut av at han ikke var bekymret for spillerne som sliter mer med spilletiden.

– Jeg er ganske overbevist om at det laget vi setter ut på torsdag vil gjøre en god kamp.

Ulempen

En bakdel er at mange spillere dermed trengte restitusjon på landslagets første samlingsdag.

På treningen mandag var elleve spillere i aksjon – ingen av dem som startet kamp for klubblaget lørdag.

Da Lars Lagerbäck offentliggjorde uttaket av troppen, la han ikke skjul på at han så på det som en utfordring at de bare fikk tre samlingsdager før møtet med Kypros.

– De kommer fra kamp søndag og har rehabilitering mandag. Tirsdag er det dag to for en del spillere, og de kan fortsatt ha slitasje etter kampen. Så er det onsdag, som er dagen før kampen. Ut fra en sportslig synsvinkel er det ikke bra at vi har begynt å spille på torsdag, sa landslagssjefen.

– Det er litt trist, men det er heldigvis likt for begge lag, konkluderer samme mann mandag før han sier at de skal ha en trening der de jobber defensivt, og en offensivt.

Spiller for spiller:

Rune Almenning Jarstein (33), Hertha Berlin

Spilte hele kampen og reddet straffe i 2-0-seieren over Schalke. Norges førstekeeper har holdt nullen og stoppet motstanderne fra ellevemeteren i begge kampene.

Ørjan Håskjold Nyland (27), Aston Villa

Spilte hele kampen mot Sheffield United, i en kamp Villa tapte 1-4. Nyland fikk skylden for to av baklengsmålene, og tok på seg skylden for det ene på sin Instagram-konto. Nyland har startet alle kampene for Villa siden overgangen, men har fått hard medfart for flere feil.

Sten Grytebust (28), Odense

Stod 90 minutter i 0-0-oppgjøret mot Nordsjælland. Grytebust er ubestridt førstekeeper for OB, som ligger nest sist i Superligaen med seks poeng etter elleve baklengs på åtte kamper

Kristoffer Ajer (20), Celtic

Spilte hele kampen da Celtic slo Rangers 1-0. Markerte seg mest da han ble sparket av Rangers-keeper Allan McGregor. Ajer har spilt tre av fire kamper i ligaen denne sesongen.

Birger Meling (23), Rosenborg

På banen fra start til mål i 1-0-seieren mot Haugesund. Selvskrevet førstevalg på venstreback både i RBK og på landslaget.

Tore Reginiussen (32), Rosenborg

Solid igjen i 90 minutter da Haugesund ble slått 1-0. Har sammen med Meling spilt alle 21 kamper i Eliteserien denne sesongen.

Håvard Nordtveit (28), Hoffenheim

Spilte 45 min. som innbytter mot Freiburg i 3-1-seieren i Bundesliga. Fikk bare 15 minutter og laget straffe i seriepremieren mot Bayern.

Jonas Svensson (25), AZ

Spilte hele kampen i AZs 2-3-tap for Heracles. Tapet var norske-klubbens første for sesongen og Svensson har spilt alle kampene.

Martin Linnes (26), Galatasaray

Ubenyttet reserve i 0-4-tap mot Trabzonspor. Har sittet på benken alle fire kampene så langt denne sesongen.

Omar Elabdellaoui (26), Olympiakos

Spilte hele kampen, scoret 1-0-målet og leverte et mål da det ble 5-0 hjemme over Giannina. Har spilt begge kampene for de greske serielederne.

Sigurd Rosted (24), Gent

Var på banen hele kampen i 3-0-seieren mot Cercle Brugge. Har startet alle kampene for Gent så langt. Laget ligger på fjerdeplass i serien, men klarte ikke ta seg inn i Europaligaens gruppespill.

Stefan Johansen (27), Fulham

Spilte 17 min. som innbytter mot Brighton i en kamp som endte 2-2. Landslagskapteinen har mistet plassen på laget etter opprykket og Fulhams opprustning. Er dog blitt byttet inn i tre av fire kamper denne sesongen.

Fredrik Midtsjø (25), AZ

Spilte hele kampen i 2-3-tapet for Heracles. Har også han spilte alle kampene for den nederlandske klubben så langt denne sesongen.

Ole Kristian Selnæs (24), St. Etienne

Byttet ut på overtid i 0-0-oppgjøret mot Amiens. Har startet alle fire kampene for St. Etienne som står med en seier og tre uavgjorte denne sesongen.

Mohamed Elyounoussi (24), Southampton

Spilte 73 minutt i 2-0-seieren mot Crystal Palace og var nær sin første scoring for klubben da han traff tverrliggeren i sin andre strake kamp fra start. Ble roset av manager Mark Hughes etter den første.

Martin Ødegaard (19), Vitesse

Spilte 45 minutter som innbytter mot Ajax og viste lovende takter, til tross for at det endte med 0-4-nederlag. Det var Ødegaards andre innhopp for Vitesse siden han ble utlånt fra Real Madrid.

Iver Fossum (22), Hannover

Spilte hele 0-0-kampen mot Borussia Dortmund etter å ha blitt sittende på benken i den første serierunden.

Sander Berge (20), Genk

Spilte hele kampen da Genk avga sine første poeng i 3-3-kampen borte mot Kortrijk. Har startet fire av de seks første oppgjørene denne sesongen for et Genk-lag som er ubeseiret med fire seirer og to uavgjorte.

Markus Henriksen (26), Hull

Spilte hele kampen i 1-2-tapet for Derby, og 26-åringen er et klart førstevalg for Hull hvor han ble utnevnt til kaptein før denne sesongen.

Joshua King (26), Bournemouth

Spilte 80 minutt i 0-2-tapet for Chelsea, Bournemouths første for sesongen. Har scoret ett mål på sesongens fire første kamper.

Alexander Sørloth (22), Crystal Palace

Ble byttet inn for fjerde gang i Premier League-sesongen i 0-2-tapet for Southampton. Fikk uken før sitt første mål for Palace da han sendte klubben videre i ligacupen mot Swansea.

Bjørn Maars Johnsen (26), AZ

Spilte 27 minutter som innbytter og scoret AZs andre mål i 2-3-tapet. Har ennå ikke startet en kamp for sin nye klubb, men har scoret to mål på fire innhopp og totalt 79 spilte minutter.

Tarik Elyounoussi (30), AIK

Var på banen hele kampen og scoret det siste målet da Häcken ble slått 3-0. Elyounoussi har seks nettkjenninger og en assist på 13 kamper fra start for Stockholms-klubben.

