I september 2017 åpner en helt unik utstilling i Galleri Thune på Skøyen i Oslo. Eksklusive fotografier av den avdøde rapperen Tupac Shakur henges opp i utendørsgalleriet, boltet fast i vaiere.

Motivene får henge i fred i flere måneder, men like før klokken 05.30, 6. mai skjer det noe.

I en overvåkingsvideo fra området ser man en blå stasjonsvogn med tilhenger kjøre inn i tunnelen der utegalleriet ligger.

Rundt ti minutter senere blir bilen observert på den andre siden. Med flere av Tupac-fotografiene i hengeren.

BER OM HJELP: Einar Hatlo i Featuring Spaces. Foto: Martin Habbestad/Åsted Norge

– Som dere ser her er vaierne klippet rett av. Det er ganske kraftige vaiere. Man klarer ikke gjøre dette med en kjøkkensaks, for å si det sånn. Så noen må ha planlagt å klippe og ta det med seg, sier Einar Hatlo i Featuring Spaces til Åsted Norge mens han viser oss rundt på åstedet.

Etterlyser blå bil

Hatlo forteller at kun ett bilde ble hengende igjen. Han tror det var for stort til at tyvene fikk det med seg. Likevel forsvant det kunst til store verdier.

– Vi hadde priset disse bildene til 30.000 kroner stykket. Det var jo ni som ble stjålet, så vi snakker om i underkant av 300.000. Det kan du si er en reell verdi, men vi vet at i New York selges disse for i hvert fall det dobbelte, sier Hatlo.

Politiet etterlyser nå den blå bilen. Den ser ut til å ha grønne skilter, og politiet tror den er en Kia Carens fra mellom 2002 og 2005.

I tillegg ønsker politiet å komme i kontakt med en person som gikk gjennom utegalleriet bare to minutter etter at bilen kjørte fra stedet.

VIL HA KONTAKT: Politiet ønsker å komme i kontakt med denne personen, som gikk ut av tunnelen kun minutter etter at bilen kjørte fra stedet. Foto: Overvåkingsvideo/Åsted Norge

Kjent fotograf sjokkert over tyveriet

Det er hiphop-fotografen Chi Modu fra New York som har tatt de ikoniske bildene av Tupac. Motivene som hang i Oslo var helt spesielle på grunn av størrelsen og at de var rammet inn i aluminium.

– Da jeg hørte at de var stjålet ble jeg litt overrasket og sjokkert, for de hadde hengt der en stund. Når bildene dine stjeles føles det som et slags overgrep, sier Chi Modu til Åsted Norge.

FOTOGRAFEN: Chi Modu var til stede under utstillingsåpningen i Oslo. Nå håper han bildene kommer til rette igjen. Foto: Galleri Thune

Fotografen mistenker at en privat samler kan stå bak tyveriet. Nå håper han på hjelp fra publikum i jakten på fotografiene og gjerningspersonene.

– Til alle som kan vite noe om dette: Vær så snill, snakk med politiet. Vi ville elsket å få bildene tilbake, sier Chi Modu.