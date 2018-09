Lørdag skrev den spanske avisen El Norte de Castilla at den brasilianske fotballegenden var nær å sikre seg aksjemajoriteten i Valladolid.

Mandag ble det bekreftet av handelen var i boks for brasilianeren, som i sin tid gjorde livet surt for forsvarsspillere i den spanske toppdivisjonen. Nå er han tilbake i spansk fotball som klubbeier etter at han har kjøpt 51 prosent av aksjene i klubben.

Ifølge avisen betaler Ronaldo 30 millioner euro, tilsvarende snaut 300 millioner norske kroner, for sin del av aksjene i den spanske fotballklubben.

Ronaldo har allerede erfaring som klubbeier. Siden 2014 har han vært medeier i den amerikanske klubben Fort Lauderdale Strikers.

Ronaldo ble i sin tid som spiller ansett som en av verdens beste spisser.

41-åringen spilte én sesong i Barcelona fra 1996 til 1997. Da scoret han 47 mål på 49 kamper. Han spilte så i Milan i fem år før han i 2002 vendte tilbake til Spania, den gang til Real Madrid.

Han vant også VM to ganger med Brasil, i 1994 og 2002.

Valladolid har fortsatt til gode å vinne i La Liga denne sesongen. På de tre første kampene har det blitt to uavgjort og ett tap for den nyopprykkede klubben.

