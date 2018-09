Det er ikke rent sjelden politiet kommer over tilhengere der lasten er dårlig sikret. Overvekt er heller ikke uvanlig. Mange lasser på for mye – og tar sjansen på at det skal gå bra.

Men å fylle flytende betong i en tilhenger og så kjøre avgårde med den, det er det heldigvis ikke så ofte vi hører om.



Da politiet i Trøndelag fikk tips om at at akkurat det hadde skjedd, sendt de ut denne meldingen på Twitter:

Patruljer så etter bilen

Tips om personbil med henger lastet med flytende betong, som kjører E39 mot Orkdal. Patruljer i området ser etter bilen.

Slik ser politiets første Twitter-melding om hendelsen ut.

En halv time senere hadde de funnet bilen og fått kontakt med fører.

Det viste seg da at hengeren ikke var overlastet:

Overlast: Her ble det gigantbot

– Aldri hørt om lignende

Last beregnet til å være innenfor lovlig vekt. Noe søl av betong som fører er pålagt å fjerne. Fører blir anmeldt, han er avhørt på stedet, meldte politiet etter å ha undersøkt ekvipasjen nærmere.

Adresseavisen er blant lokale medier som har omtalt saken. Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim, sier dette vil avisen:

– Jeg har aldri hørt om lignende. Jeg vet foreløpig ikke hva bilføreren har forklart, men det høres ut som et litt uvanlig valg å frakte betong på denne måten.

Vegvesenet slo til midt på natten – det ga resultater

Video: Tankbilen var overlastet, se hvordan sjåføren løste det problemet!