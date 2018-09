Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei! Tidlig på våren stoppet min BMW 320 diesel. Ble satt på verksted (ikke merkeverksted) i slutten av mars, og etter tre uker (!) med feilsøking fant de metallspon i tank og pumpe, etter jeg ba dem om å sjekke der.

Pumpehavari er jo ganske vanlig på denne motoren, så jeg fikk et anslag på 15 timer pluss deler for å få jobben gjort.

Nå har det gått snart et halvt år (!!!) og bilen min er fortsatt på verksted. Har aldri på noe tidspunkt fått den tilbake. Jeg får stadig nye unnskyldninger når jeg maser på dem, og det virker som de ikke klarer å finne ut hva som feiler bilen etter at jobben med pumpa er gjort.

Får beskjed at de samme feilkodene dukker opp igjen og igjen etter de løser problemene og de nye dysene ryker en etter en. Dette er ett frittstående verksted. Jeg er forbanna og lei av hele verkstedet, og lurer på hva jeg skal gjøre nå, og hvilke rettigheter jeg har ovenfor verkstedet?

Nå ønsker jeg å sette noen andre på denne jobben, men å betale for et halvt år med jobb og titusener i deler på en bil som ikke er i orden har jeg lite lyst til. Hva gjør jeg nå? Har du noen tips, Benny?

Benny svarer:

Hei på deg. Huff og huff – dette høres virkelig ikke bra ut og at du er fortvilet og frustrert er ikke vanskelig å forstå.

Du sier ikke noe om årsmodell på bilen din og BMW 320 finnes med forskjellige dieselmotorer. Så jeg skal ikke forsøke meg med noen fjerndiagose her. Men jeg kan oppsummere kort med at det på en del av disse motorene har vært en god del ulike feil. Til dels ganske omfattende. Særlig på biler fra før 2012. Etter det ble ting veldig mye bedre.

Det som ofte må gjøres er demontering av topplokk, full rengjøring av ventiler, innsug og eksoskanaler og vacum-ventil. Er det gjort på din motor? Om ikke, så kan det kanskje være neste post på feilsøknings-programmet. Jeg tror kanskje det kan gi en del svar i ditt tilfelle.

Jeg støtter absolutt ideen om å få noen andre til å se på bilen din nå. Her synes jeg verkstedet har brukt utrolig lang tid og at resultatet er heller magert. For å si det pent.

Det får uansett bli opp til neste verksted i samråd med deg å finne ut av dette.

Hva slags rettigheter du har i forhold til verkstedet bilen har stått på nå, avhenger i stor grad hva slags avtale(r) du har gjort med dem.

Det kan på meg virke som du har gjort en "Ta innimellom - når dere har tid-avtale" her?

Det kommer også an på om du har gått sagt ja til "Vi tror kanskje st det er dette - skal vi forsøke å bytte den"? Eller om de har sagt: – Dette er feilen, når vi får byttet den, så er den i orden.

De færreste har dette skriftlig og man behøver ikke rare fantasien til for å forstå at her kan det bli uenighet om hva som egentlig er avtalt... Har du dette på for eksempel mail, så er det gull verdt nå.

Derfor er eldre biler så mye farligere enn nye

Bør legge godviljen til

Mitt forslag til deg er å ta turen til verkstedet igjen for så å få en god prat med dem om dette. Prøv å få til en minnelig løsning som dere begge kan leve med.

Jeg mener, uten at jeg kjenner til alle momentene rundt din sak, at verkstedet bør legge skikkelig godvilje til her, på grunn av det magre resultatet og den lange tiden.

Som nevnt, det er flere vanlige feil på disse motorene og en oppgående mekaniker med tilgang til Google bør få mange tips til potensielle feil og feilkilder etter fem minutter ved PC-en. Dessuten er det fortsatt lov til å tenke selv. I skremmende mange tilfeller virker det som deler bare byttes, nærmest på lykke og fromme. Og at kunden skal ta regningen. Slik hverken bør eller skal det være.

Ett forslag fra meg er at du får alle de utbyttede til innskjøpris – hvilket kan være dyrt nok, og at du faktureres for bare noen få arbeidstimer. For noe må de vel ha gjort, uten at jeg har oversikten over det.

En annen mulig løsning er å sette tilbake alle de utskiftede delene og at du betaler litt for feilsøkingen. At du klarer å forhandle deg til å få alt gratis har jeg liten tro på. Dog uten at jeg aner hva som er skiftet og hvor mange timer som er brukt. Som sagt, avtalen mellom deg og dette verkstedet avgjør mye.

Jeg ville nok nå valgt et verksted som her mer erfaring med disse bilene og så har noen klare ideer om hva feilen på din bil kan være og som har gode forslag til løsning.

Må bare få ønske deg lykke til i denne kjedelige saken og håper det ordner seg snart!

Les også: ​Fortvilet eier. – Bilen har blitt et pengesluk​

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Rimelig å kjøpe – men kan bli en utgifts-bombe

Video: Dette er BMW X2