En av høstens store nyheter for norske bilkjøpere, er den elektriske SUV-en Mercedes EQC.

EQ er prefikset Mercedes bruker på sine nye- elektriske modeller. C-en indikerer at det er snakk om en mellomstor SUV.

Den kommer på markedet midt i 2019, og avdukes akkurat nå foran presse fra hele verden, på Nacka Strandmässan i Stockholm.

– Egentlig kunne man heller lagt hele greia til Norge, for det kommer til å bli solgt mange flere av denne bilen her, enn hos söta bror. Jeg må tilstå at jeg har gledet meg til å se denne bilen uten kamuflasje. Mercedes har vært flinke til å holde det endelige designet hemmelig, sier Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, som er på plass i Stockholm.

Den aller første avdukingen av EQC er lagt til Stockholm, og det er solide dimensjoner over opplegget.

Stor interesse

Med null avgifter, rekkevidde på rundt 400 kilometer (målt etter den nye og mer realistiske WLTP-metoden), tilhengerfeste og heftige ytelser, kommer den til å passe ypperlig for mange nordmenn.

En del informasjon har vært kjent en stund, allerede. Derfor har rundt 2.500 norske kunder skrevet seg på reservasjonslister og betalt depositum. Men det er først nå, at de får anledning til å se hvordan bilen ser ut.

– Førsteinntrykket er såpass bra, at jeg kan slå fast med en gang. Dette blir en storselger! Det hadde den nok blitt nesten uansett, på grunn av elbilfordelene. Men et stilig design og en god porsjon luksus, gjør naturligvis at man stiller enda sterkere. Personlig må jeg la fronten, med den fremtredende grillen, vokse litt på meg. Men resten ser knallbra ut, mener Broom-Vegard.

Petter møte Mercedes el-SUV på gata!

EQC er en SUV i familiebilklassen. Vi kjenner igjen designtrekk fra dagens Mercedes-modeller, men fronten har helt klart særpreg.

Sporty

Mercedes har valgt å gi den elektriske nykommeren sin et design som skiller den litt fra de andre modellene i rekken. Men det er på ingen måte snakk om en revolusjon. Man ser fort at dette er en Mercedes.

Brooms Vegard Møller Johnsen er til stede på verdenspremieren til EQC.

Profilen minner om en blanding av vanlig SUV og en SUV med coupeaktig taklinje. Den legger seg kort sagt midt imellom GLC og GLC Coupe.

– Det mest framtredende designelementet er faktisk grillen, som jo strengt tatt ikke er nødvendig på en elbil. Mercedes har imidlertid ingen planer om å kvitte seg med den. De tvert imot, at nettopp grillen skal bli et kjennetegn på alle de framtidige elbilene – på samme måte som man har egen Panamerica-grill for de mest sporty bilene, fortsetter vår utsendte i Stockholm.

Lysene er også særegne. I tillegg til de vanlige lysene foran, er det en hvit LED-stripe over grillen. Hvorvidt den er lovlig å bruke, er en annen sak.

Bak er det en LED-stripe som dekker hele bilens bredde.

Slik kan elbilen gi deg billigere strøm ​

Dette kommer garantert til å bli et ganske vanlig syn på norske veier utover i 2019.

Stor skjerm

På innsiden vil Mercedes-entusiaster kjenne seg raskt igjen.

Infotainmentskjermen er diger – og dekker omtrent halve bredden av dashbordet. Den ligger her litt mer nedfelt enn vanlig, noe vi synes ser mer elegant ut.

Menyinndelingen er slik vi er blitt vant med: Digitale instrumenter med ulike valg til venstre, og annen informasjon til høyre.

Oppløsningen på skjermen er noe av det bedre vi har sett. Du får også mulighet for intelligent stemmestyring. Dette aktiveres med kommandoen "Hey Mercedes", og ble faktisk først vist i nye A-klasse, tidligere i år.

Opplevd kvalitet er for øvrig på nivå med hva vi forventer i en tysk premiumbil. Dette kan Mercedes!

Stopper produksjonen av to norske bestselgere ​

Høy premiumfaktor i interiøret, her har Mercedes virkelig fått dreis på sakene de siste årene.

Rask

Det blir også en potent bil. Effekten er 408 hk / 700 Nm – noe som gir 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Det er omtrent identisk tid som Jaguar I-Pace bruker på samme øvelse, og betyr at du har sportsbilytelser.

Det er for øvrig hele fem kjøreprogram, avhengig av hva du ønsker å prioritere. Når du har den på den sterkeste regenereringen, skal du i praksis kunne kjøre bilen med én pedal.

Som ventet blir det også tilhengerfeste. EQC kan trekke 1,8 tonn. Det holder for mange, men akkurat her må den se seg slått av Tesla Model X, som klarer 2,2 tonn.

Norge først i verden med å åpne for bestilling av Mercedes EQC

God plass

Selv om EQC altså er omtrent på størrelse med GLC, er plassutnyttelsen langt bedre i den elektriske modellen.

Bagasjerommet er på 500 liter, det er ikke spesielt mye, bilstørrelsen tatt i betraktning. EQC er 4,76 meter lang og 1,84 meter bred.

Den innvendige plassen i baksetet er god. Her kan man fint sitte tre i bredden, uten at det skaper problemer. Men takhøyden er noe begrenset.

Slik starter de en elbil-revolusjon ​

Mercedes henger på i elbil-kappløpet, selv om de må se seg slått av både Jaguar og Audi som kommer før dem med elektrisk SUV.

Pris og bestilling

Nå sitter sikkert mange og lurer på hva denne bilen vil koste.

Mercedes EQC Motor: Elektrisk Effekt: 408 hk / 700 Nm Rekkevidde: 400 km (WLTP) 0-100 km/t: 5,1 sek. Toppfart: 180 km/t Tilhengerfeste: 1,8 tonn Pris: Ikke klar

– Det har vi dessverre ikke fått vite, ennå. Det eneste som blir sagt, er at man legger opp til salgsstart i andre kvartal. Det blir omtrent samtidig som produksjonen starter. Så her kan det bli knappe marginer. Men Mercedes er tydelige på at de legger opp til å kunne ha en skalerbar produksjon, og tilpasse den etter pågangen.

– Vi fikk vite at ventetiden av avhengig av respons. Og akkurat det vil nok ikke akkurat berolige norske kjøpere. Mercedes viser blant annet til at man hadde ett års ventetid på ladbar GLC. Men det blir også understreket at Norge er et av fem land som skal prioriteres høyt når det kommer til produksjonen, sier Broom-Vegard.

Dilemma: Vente på elektrisk SUV – eller kjøpe ladbar hybrid? ​

Se video av nye EQC under: