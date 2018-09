Det får NTB opplyst fra Eides familie.

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer».

Ida Eide var søster av landslagsløperen Mari Eide (28). Søsteren har reist hjem fra langrennskvinnenes treningssamling i Livigno etter beskjeden om søsterens bortgang.

Ida Eide ble funnet livløs av forbipasserende et stykke utenfor løypa der Norgesløpet på Jessheim gikk lørdag. Hun var bevisstløs da hun ble funnet.

– Melder av hendelsen gikk i gang med hjerte- og lungeredning umiddelbart. Hun ble fløyet med luftambulanse til Ullevål og pustet da med hjelp, sier operasjonsleder Tom Sandberg i politidistrikt Øst til Oppland Arbeiderblad.

Eide døde senere på sykehus.

Ida Eide var en nær venninne av Therese Johaug. Eide feiret nylig 30-årsdagen sin sammen med Johaug, noe hun la ut bilde av på Instagram.

Eide var kjæreste med komiker Nils-Ingar Aadne (35).

Øystre Slidre-løperen var en viktig støttespiller for Therese Johaug under dopingsaken mot henne. Johaug er i sorg og møter ikke til det planlagte pressetreffet i Livigno mandag ettermiddag.

Det er uklart om Johaug reiser hjem fra samlingen.

– Therese synes det er helt uvirkelig. Hun tar det veldig tungt. Tankene hennes går til familien og samboeren til Ida, sier landslagets pressekontakt Gro Eide.

– Det er forferdelig tragisk. De er i sjokk alle sammen der nede. Det er veldig tungt, sier manager Jørn Ernst til VG.

Pressetreffet skulle etter planen starte klokken 12.30, men ble i første omgang utsatt i 30 minutter.

Langrennsmiljøet i Norge er i løpet av en drøy måned blitt rystet av to dødsfall. 29. juli ble den mangeårige landslagsløperen Vibeke Skofterud funnet død etter en vannscooterulykke. Hun ble 38 år gammel.​

