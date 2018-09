Vi har alle kjent på det, gleden av å bruke dem til å bygge figurer som bare fantasien setter grenser for, eller den intense smerten av å tråkke på en.

Legoklossene er nærmest fast inventar i de norske hjem, og de små, fargerike klossene har knapt blitt endret på over 50 år, skriver New York Times.

Klosser som er laget helt tilbake på 50-tallet skal fortsatt kunne brukes sammen med de som lages i dag.

Nå har derimot tiden kommet for at Lego vil endre på klossene sine. Men produsenten har ett viktig kriterium; forandringen skal ikke være merkbar.

Det er nemlig selve materialet som skal endres.

Endrer materialer

Lego slipper ut omlag et tonn karbondioksid hvert eneste år, skriver New York Times. Det vil de gjøre noe med. Nå vil de slutte å benytte seg av petroleumsbasert plastikk og kun benytte seg av plantebaserte og resirkulerbare materialer.

Dette ønsker selskapet å få til innen 2030, men det er en stor utfordring å klare det samtidig som forbrukerne ikke opplever noen merkbar endring på leketøyet.

Legoklossene må fortsatt kunne settes sammen på en enkel måte og være lette å ta fra hverandre.

I tillegg skal fargene se fine ut og vare over tid. Klossene må tåle røff lek, for ikke å glemme at de ikke skal knuse dersom et stakkars par med føtter tråkker på dem.

– Vi må lære hvordan vi skal gjøre dette helt på nytt, sier produksjonssjef på Legos fabrikk i Billund i Danmark, Henrik Østergaard Nielsen, til New York Times.

Produkt av plast

Det har vært mye fokus på forsøpling som følge av plastikk de siste årene.

I mai ble det klart at EU-kommisjonen vil forby en rekke plastprodukter, som sugerør, q-tips og plastbestikk. Tanken var ikke å fjerne produktene, men å lage dem av andre materialer.



Nå skal altså de danske lekeklossene, hvis navn er en forkortelse for «lek godt», også gjøres mer miljøvennlige.

Ved Legos hovedkvarter i Billund i Danmark, jobbes det iherdig med å finne et materiale som tilfredsstiller alle krav. Foto: Erik Johansen/NTB Scanpix

Vil ta tid

Dagens legoklosser er i hovedsak laget av et materiale som kalles ABS, men selskapet har allerede testet omlag 200 materialer for å komme opp med et godt alternativ.

Omlag én milliard danske kroner og hundre mennesker er satt inn i arbeidet med å finne den beste sammensetningen.

– Det er viktig at vi kan lage en leke som ikke setter barns fremtid på spill, sier Tim Brooks, Legos visepresident for miljøansvar i Lego, til New York Times.

Det har dog vist seg å være lettere sagt enn gjort, og selskapet sier at det kan ta flere år å finne et materiale som tilfredsstiller alle krav.