For snart to uker siden ble det løsnet skudd på Sagene i Oslo, der fem personer ble pågrepet og løslatt av politiet etter kort tid.

Fredag kveld ble en tilfeldig bil truffet av et skudd på Ensjø. Ingen ble skadd i hendelsen.

Politiet kobler sakene sammen, opplyser etterforskningsleder Roar Kvassheim og visepolitimester Bjørn Vandvik under en pressekonferanse mandag.

Yngre kriminelle

En 22 år gammel mann er siktet for skytingen på Sagene, mens en 19 år gammel mann er siktet etter skytingen på Ensjø.

– Vi jobber med etterforskning for å kartlegge de to skyteepisodene. Vi knytter hendelsene til hverandre, sier Vandvik til TV 2.

Visepolitimesteren sier den foreløpige etterforskningen tyder på at det ikke er de mye omtalte gjengene som står bak skytingene, men at det snarere er snakk om yngre mennesker i et kriminelt miljø.

– Utover det er det ikke noe spesielt miljø som er ansvarlig, sier Vandvik.

Vil ikke snakke med politiet

Politiet ser svært alvorlig på de to skyteepisodene på åpen gate i Oslo, og har satt inn betydelige ressurser for å finne de ansvarlige.

– Det er totalt uakseptabelt, og vi er opptatt av å få tatt de som gjør sånt. Utfordringen er å finne dem, sier Vandvik.

Politiet mener nå å se en tendens der yngre mennesker som knyttes til kriminelle handlinger, ikke vil snakke med politiet.

– Det er vanskelig å avhøre dem, det er færre som vil si noe. Dette kan ha flere grunner, for eksempel at de frykter konsekvensene dersom de snakker med oss, sier Vandvik.

Det jobbes nå hardt fra politiet og kommunens side for å forebygge kriminalitet blant unge, og med å følge opp dem som allerede har begått lovbrudd.

NTB / TV 2