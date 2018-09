Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Bilene fra Chrysler forsvant fra Norge for noen år siden.

Hvor stor er sjansen for at Chrysler en gang i fremtiden gjør comeback i Norge, tror du?

Chrysler er et av merkene som har hatt en litt «rotete» tilværelse i Norge. Det har vært ulike importører og veldig ulik grad av satsing. Nå er det noen år siden de forsvant ut. Da så stille og forsiktig at det nok ikke var mange som fikk det med seg.

Jeg må innrømme at jeg var stor optimist på Chryslers vegne i en periode på 90-tallet. Både lille Neon og den større Stratus solgte bra da. Den siste Chrysler-modellen som solgte særlig i Norge var flerbruksbilen Voyager/Grand Voyager. Men det begynner jo å bli noen år siden den "formtoppen" nå.

Hvorfor? Jo, det har nok flere årsaker. En av dem er at amerikanske biler generelt har fungert dårlig i vårt avgiftssystem.Ofte store og tunge og med store, tørste motorer, det betyr så mye avgift i Norge at de sliter med å være konkurransedyktige. Det er vel heller ikke til å stikke under en stol at kvaliteten i mange tilfeller kunne vært bedre.

Chrysler har hatt noen tunge år. En periode var de eid av tyske Daimler (som også eier Mercedes). Det «ekteskapet» fungerte dårlig. Så gikk Chrysler inn i en tøff periode, før de ble kjøpt opp av Fiat-konsernet som de nå er en del av.

Lite som tyder på comeback

Der har ikke Chrysler som merke blitt satset så veldig mye på. Det virker som hjemmemarkedet USA er det klart viktigste.

I Europa vil man heller få fart på merker som Alfa Romeo, Jeep og Maserati. Der lykkes de bedre.

Derfor er det nok ikke veldig mye som tyder på et snarlig comeback i Norge, men her skal man aldri si aldri.

Det er nok at man endrer strategi på styrerommene i Italia, så kan en europeisk offensiv for Chrysler være kjapt i gang.

En liten X-faktor oppe i dette er elbiler. Der er Fiat Chrysler-konsernet sent ute, men de har gått ut med store planer de også. En elektrisk Chrysler vil helt klart være både interessant og aktuell for Norge, i alle fall om den ikke drøyer altfor lenge. Det kan kanskje være starten på et comeback.

Skjer det noe rundt Chrysler som bilmerke, så lover jeg at vi kommer til å skrive om det her på Broom!

