Etter en intens utviklingsperiode gjør Mercedes seg nå klare til å dra teppet av en av sine viktigste biler noensinne.

Denne uken er det nemlig klart for premiere på deres nye elbil EQC. Her er det ikke snakk om "bare" en ny bil. Nei, EQC er først ut i det som skal bli en lang rekke av elbiler fra Mercedes. Konsernet har investert milliardbeløp, nå gjelder det å få en god start på dette.

Selve premieren skjer i Stockholm, og vi i Broom er naturligvis til stede der.

Over 2.000 nordmenn har bestilt

Like før avdukingen av Mercedes sendt ut en siste teaser-video på EQC, der vi får se flere detaljer av bilen. Men helt ukamuflert er den altså ikke før tirsdag kveld.

EQC er en mellomstor SUV på størrelse med dagens GLC. Bilen kommer til Norge i 2019 og ikke overraskende har interessen vært stor. Så langt har over 2.000 nordmenn reservert bilen, og betalt depositumet på ikke tilfeldige 20.019 kroner.

Her må du vente to år på å få bilen

Det er neppe grunn til å vente seg store designsprell under denne kamuflasjen, men noen elementer skal nok bidra til at EQC skiller seg fra sine fossile søsken.

Spionbilder

Underveis i testperioden har Mercedes gitt oss bilder av kamuflerte EQC-eksemplarer flere steder i verden. Her har det blitt testet i alt fra 50 varmegrader i Spania, til 35 minus i Nord-Sverige.

Vi i Broom har også fått bilder av bilen fra våkne lesere, som har oppdaget og tatt bilder av den.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er blant dem som får se EQC for første gang, i Stockholm. Han gleder seg til det:

Petter fra Drammen snublet over den i Spania

Mange konkurrenter

– Ja, dette er både en spennende bilnyhet og en svært viktig bil for Mercedes. EQC har også alle muligheter til å bli en bestselger i Norge. Å lansere elektrisk SUV på det norske markedet er nesten dømt til å bli suksess. Det eneste skjæret i sjøen kan være leveringssituasjonen. Mange elbiler har hatt og har ventelister. Så gjenstår det å se hvordan dette blir for EQC, sier Vegard.

– Uten konkurrenter er den heller ikke?

– Nei, nå skjer det mye i dette markedet. Tesla har vært her noen år allerede, med sin Model X. Jaguar følger opp i disse dager med sin elektriske SUV, kalt I-Pace. Og rett over nyttår kommer Audi e-tron. Mercedes er altså ikke først ute, men de kommer med en totalpakke som nok vil friste mange. Firehjulstrekk og mulighet for hengerfeste er noe av det som blir viktig her, der leverer Mercedes varene, sier Vegard.

Få med deg den nye videoen av EQC øverst i denne artikkelen.

Dilemma: Vente på elektrisk SUV – eller kjøpe ladbar hybrid?

Mer video: Disse elbilene kan du glede deg til

​