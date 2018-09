Slik unngår du å bli lurt av kjærlighetssvindlere

Utspekulerte og kyniske

Psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet, Frode Thuen, sier til TV 2 at de som blir lurt ofte har en sterk lengsel etter kjærlighet, og er veldig innstilt på å tro på svindlerne.

– De er forelsket, og blendet av følelsene de opplever. At forelskelse gjør blind er en klisjé, men i dette tilfellet er det et godt eksempel, sier Thuen.

Psykologen sier at svindlerne er utspekulerte, og at de vet hvilke knapper de skal trykke på.

– Ofte kan de bruke uker og måneder på å bygge opp tillit, og skape det kvinnene ser på som et kjærlighetsforhold. Når de har bygget opp denne tilliten, begynner de sakte men sikkert å prøve lokke ofrene for penger.

– De går sakte og kynisk frem, og skaper en historie som gjør at kvinnene blir revet med, sier psykologen videre.

Vanskelige å beskytte seg

Rådgiver ved Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Ole Anders Ulsrud, sier til TV 2 at det er vanskelig å beskytte seg mot denne formen for svindel.

– Det eneste du kan gjøre, er å sette filter på sosiale medier, som Facebook, om hvem som kan kontakte deg. Gjør du dette, utelukker du samtidig muligheter for andre venners venner kan kontakte deg. Dette handler i stor grad om sosial manipulering, og teknisk sett er det vanskelig å beskytte seg, sier Ulsrud.

Han mener derfor det er viktig å lære seg hvordan svindlerne agerer, og deretter gjenkjenne trekk som gjør at man klarer å avdekke at man blir utsatt for svindel i en tidlig fase.

– Utfordringen er at svindlerne vanker i sosiale medier som alle oss andre. Hvis du er åpen for å motta henvendelser eksempelvis på en sjekkeside, så er du disponert for å bli utsatt for denne typen svindel. En samtale kan starte helt normalt, helt til det plutselig skjer moe helt uventet hos den motsatte part. Hvis de er veldig dyktige, er det vanskelig å se tegn til svindel før det kan ha gått lang tid, sier Ulsrud.

NorSIS sier at de ikke har konkrete tall, men forteller at de til stadighet blir kontaktet av mennesker som har blitt utsatt for kjærlighetssvindel.

– Enormt slag og sjokk

Psykolog Frode Thuen sier at de fleste som blir utsatt for denne formen for svindel føler seg fryktelig skamfulle når de innser hva som har skjedd.

– For det første har mange av de gitt mye penger. For det andre, så viser det seg at det man trodde var en kjærlighetsrelasjon i virkeligheten kun var svindel. Man føler seg misbrukt og krenket, og noen føler seg også dum fordi de har gått med på en slik svindel, sier Thuen.

Mange eldre har fått advarsler fra familiemedlemmer, men har nektet å tro på at det er sant.

– De er så langt inne i forestillingen om at dette er noe spesielt, og ikke svindel. Når det går opp for dem, er det et enormt slag og sjokk, sier Thuen.

– Hva burde man gjøre hvis man blir utsatt for dette?

– Det er ingen enkel løsning. Men man må akseptere at noe slikt kan skje, og at disse mennene er profesjonelle svindlere. Det er vel så mye uflaks, som at man har vært naiv. Men det er tøft å komme seg over noe slikt, sier psykologen.