Det er nå duket for speeddate for årets Jakten-bønder. I kveldens episode får hver bonde fem minutter alene med alle sine friere etter tur.

Karrikatur tegning

For Jakten-bonden Bjørn Hammer (30) blir den ene daten morsom på grunn av en spesiell gave.

Frieren Annette Lindseth fra Trondheim hadde lyst til å gi en gave som representerte henne og som sa noe om hvem hun er. Et vanlig bilde var kjedelig, men et karriakturbilde hun fikk tegnet under en helgetur i Praha var midt i blinken.

– Jeg synes humor er viktig, både generelt i hverdagen men også i kjærligheten. Så da ble det til at jeg fikk noen til å tegne meg, og jeg ga Bjørn orginalen av karrikatur tegningen, forteller Annette til TV 2.

KARRIKATUR-GAVEN: Annettes tegning fra Praha. Foto: TV 2

– Liker at friere er kreative

Jakten-Bjørn likte godt Annettes kreative gave fra Praha, men ble svært overrasket over hennes påfunn.

– Jeg tenkte at det var en rar gave, men liker at friere er kreative, så dette var artig, sier Bjørn.

Ekstra poeng

Annette håper at gaven til Bjørn ga henne noen ekstra poeng og tror hun skilte seg litt ut med karrikatur tegningen sin.

– Jeg følte daten gikk veldig fint. De fem minuttene må ha vært de korteste minuttene jeg har opplevd, tiden bare fløy av sted. Og det tenker jeg er et godt tegn. Jeg var kjempespent og ganske nervøs, men Bjørn hadde en smittende ro som fikk meg til å føle meg litt mer avslappet, avslutter Annette.

