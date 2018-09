Minst ti er skadd etter skyting i et leighetskompleks i San Bernardino, melder ABC7 Eyewitness News.

Tre personer skal være livstruende skadd, sier en talsmann for det lokale politiet ifølge CNN.

– Det er mye gjengrelatert vold i dette området. Vi tror at det har funnet sted en skuddveksling, sier en av politimennene på stedet.

San Bernardino ligger om lag 80 kilometer nordøst for Los Angeles.

Nødetatene rykket ut etter meldinger om at det hadde vært avfyrt skudd klokken 22.45 lokal tid søndag.

Hørte kuler fly

Vitnet Alysa Marie sier til CNN at hun hørte mellom 15 og 20 skudd avfyrt raskt etter hverandre.

– Min svigerbror hørte lyden av kuler som fløy forbi huset vårt. Han var utendørs da skytingen fant sted, sier hun.

– Om lag fem minutter senere begynte et helikopter å sirkle over nabolaget, og det kom meldinger via radio om at gjerningspersonen måtte legge ned våpenet, og om at de som var på bakken, måtte komme seg i sikkerhet og la nødetatene gjøre jobben sin, legger hun til.

Polititalsmann Richard Lawhead sier at til sammen ti personer er skutt. Tre av ofrene er i «ekstremt kritisk tilstand», ifølge Lawhead.

Skytingen ser ut til å ha funnet sted på fellesområdet i leilighetskomplekset, og at alle ofrene ser ut til å ha vært voksne. Foreløpig er ingen pågrepet. (TV 2/NTB)