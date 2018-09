Mange TV-tittere har kommentert at bloggstjernen (23) virker lystigere enn noensinne.

Smiler mer

Sophie Elise sier at hun alltid har hatet smilet sitt og derfor unngått å smile.

Nå har hun hatt det så mye gøy med Skal vi danse og trening, at hun valgte å slå seg løs under lørdagens premiere.

– Jeg har hatt komplekser for smilet mitt, og har derfor ikke smilt så mye før. Når jeg ser på klipp fra Skal vi danse der jeg smiler og er glad, så tenker jeg at jeg er så glad for at jeg bare gjorde det. Jeg har fått en ny respekt for meg selv, sier Isachsen.

Energibombe

Isachsen sier at hun aldri har vært spesielt opptatt av trening, men at all Skal vi danse-treningen gir mersmak.

– Jeg har blitt mye sterkere! Jeg kan ta armhevinger nå, det har jeg aldri kunne gjort tidligere, ler nordlendingen.

– Man får så mye energi av å trene også, sier hun, mens hun så vidt klarer å sitte i ro under God morgen Norge-sendingen.

Bokaktuell

Harstadværingen er også aktuell med en bok i disse dager.

– Jeg var lenge ulykkelig forelsket i en fyr. Så tenkte jeg at hvis jeg ikke kan få det som jeg vil i kjærligheten, kan jeg i det minste skrive en bok om det.

Hun røper også at hun har fortalt ekskjæresten om boken og at han har lovet å lese den.

Håpet er at boka kan hjelpe andre med kjærlighetssorg. Hun følte selv at det ikke fantes god nok lektyre om emnet da hun slet etter bruddet.

– Jeg har aldri vært så desperat etter å ha noen å kjenne meg igjen i som da jeg var ulykkelig forelsket. Jeg trengte råd. Jeg meldte meg på sånne nyhetsbrev der det står: «How to get him to love you». De får jeg enda i innboksen min, sier hun lattermildt.