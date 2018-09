Nordmenn utvider stadig horisonten sin når det gjelder innkjøp av eksotiske biler. Porsche, Lamborghini, Ferrari og Maserati selges som aldri før.

Derfor er det kanskje ikke en fullt så fremmed tanke som for noen år siden, å kjøpe seg en Bentley, heller.

Akkurat nå ligger det for eksempel en 2006-modell Bentley Flying Spur til salgs for 620.000 kroner. Ved lasering var dette verdens raskeste sedan, med en toppfart 312 km/t.

Nybilprisen sto i stil til ytelsene: For 12 år siden lettet den deg for over tre millioner kroner.

Her har det altså vært et monster-verditap! Men det er ikke uten grunn.

Kilometerstand

Ekstreme luksusbiler, og la det ikke være tvil, Flying Spur er akkurat det, kjøres gjerne ikke så mye. Derfor har de ofte lav kilometerstand, selv 10-12 år etter at de ble levert til sin første kunder.

Bilen som står annonsert er "pimpet" opp litt, med sorte felger. Faksimile: Finn.no

I dette tilfellet er det ikke helt sånn. Bilen vi omtaler her har nemlig rullet 220.000 kilometer. Det er ikke voldsomt høyt for en 2006-modell, men det er langt mer enn vanlig for en 12 år gammel Bentley.

For å illustrere akkurat dette: Den Bentleyen som har gått nest lengst av de som i skrivende stund ligger på finn.no, har rullet 180.000 kilometer. Det er en 1968-modell ...

Sett mye

Denne bilen har med andre ord vært med på en ting og to, opp gjennom årene. Men det skal sies, basert på bildene, virker den å være i god kosmetisk stand.

Biler som dette blir jo gjerne godt ivaretatt. Sjansene er gode for at vask og polering av denne bilen har blitt tatt hånd av om profesjonelle fra dag én.

Har du råd til å punge ut det den koster, bryr du deg neppe nevneverdig over service- og vedlikeholdskostnader, heller.

Bentley har et særeget design på Flying Spur, som på mange måter er sedanutgaven av coupeen Continental.

Men nå er det din tur ...

Men folk som er på markedet etter godt brukte luksusbiler, er trolig mer opptatt av hva vedlikeholdet av en slik doning medfører. Derfor er det nok en del som rynker på nesen over kilometerstanden, og frykter skyhøye verksted- og delepriser.

Flying Spur krever tross alt noen helt spesielle deler, som ikke nødvendigvis finner på ebay til enhver tid. Dessuten er det ikke mange som er eksperter på V12-motoren på 560 hk – og de som er det, vet nok å ta seg betalt for kompetansen.

Følgelig kan du trygt anslå at også forsikringsprisen er et par knepp høyere enn for eksempel en VW Polo. Og hvor mange kroner/Euro som er svidd av på bensinstasjonene i løpet av disse 220.000 kilometerne, tør vi ikke å tenke på.

Ingen tvil om at dette er interiøret på en luksusbil. Men alderen merkes, blant annet på instrumenter og infotainmentsystem.

Høy kvalitetsfølelse

Men fornuft har aldri vært et argument for å kjøpe en slik bil.

Da er eksklusivitet og godfølelse viktigere. Bilen vi omtaler her er naturligvis overøst med all verdens luksusutstyr og mye av det nyeste som var tilgjengelig på markedet i 2006. Kvalitetsfølelsen oser fortsatt lang vei.

I tillegg er den romslig, har firehjulsdrift og et tidløst design.

Det merkes riktignok på interiøret at verden har gått videre siden dette var nytt og moderne. Det må du leve med. De gangene noen poengterer det, parer du bare elegant slik:

– Joda, men du sitter ikke å tenker på det, når speedometernåla viser 300 km/t.

