Trodde hun hadde omgangssyke – var alvorlig kreftsyk

Lørdag startet Kreftforeningens kampanje #sjekkdeg for fjerde gang, med formål om å få kvinner over 25 år til å sjekke seg for livmorhalskreft.

Det anbefales å sjekke seg hvert tredje år.

Janniche Kolbergsrud (45) hadde hatt kreftsymptomer i over ett år før legene fant ut at hun hadde livmorhalskreft.

Trodde det var omgangssyke

Høsten 2012 gikk Kolbergsrud til legen med det hun trodde var omgangssyke. Etter en undersøkelse sendte legen henne rett til sykehuset. Tre dager senere fikk hun vite at hun hadde fått kreft.

– Det eneste jeg husker var at jeg tenkte at jeg ikke skulle dø. Idet jeg kom på sykehuset slapp jeg liksom hele kroppen min og overlot den til legene, forteller hun til God morgen Norge.

De neste månedene ble preget av behandling med cellegift og stråling.



I april 2013 var hun ferdig med behandlingen, men selv om hun er frisk i dag har kreften ført til flere ettervirkninger. Hun fikk tarmslyng som gjorde at hun måtte fjerne store deler av tarmen, svulsten hadde vokst inn i urinblæren som gjør at hun i dag har et innvendig stent som må byttes flere ganger i året.

– I tillegg til jevnlige kontroller så blir man blir alltid påminnet om kreften og man blir ikke ferdig med det selv om jeg er frisk, sier Kolbergsrud.

Ameli Tropé, gynekolog og leder for Livmorhalsprogrammet til Kreftforeningen. Foto: TV 2

La bort brevene med påminnelse om sjekk

– Jeg var veldig lite oppmerksom på å ta celleprøver før jeg fikk diagnosen. Jeg husker at jeg har fått brev med påminnelser, men de ble bare lagt bort.

Kolbergsrud sier i dag at hun skulle ønske hun sjekket seg umiddelbart når hun fikk påminnelsen.

Gynekolog og leder for Livmorhalsprogrammet til Kreftforeningen, Ameli Tropé, sier det er vanlig at påminnelsene i posten blir lagt bort.

– Sju av ti kvinner tar livmorhalsprøver. Det har økt de siste årene som det har vært en kampanje. Men det er fortsatt 250.000 kvinner som ikke har tatt prøver de siste ti årene, og dette er kvinner vi ønsker å nå, sier Tropé.

Selv har Kolbergsrud en datter på 18 år som hun ønsker at skal sjekke seg. Man får ikke brevene med påminnelser før man er fylt 25 år, noe som bekymrer henne.

Anbefaler å ta HPV-vaksine

Tropé anbefaler å ta HPV-vaksinen mot livmorhalskreft, hvis man er født i 1991 eller senere. Det begynner med det seksuelt overførbare HPV-viruset, men det kan ta lang tid, noen ganger opptil ti år, før det blir fare for kreft.

– Det er veldig vanlig å ha en HPV-infeksjon som går over av seg selv, på samme måte som en influensa. Men hos noen få så blir man ikke helt kvitt dem og det kan føre til alvorlige celleforandringer. Det er de i som kan risikere å utvikle kreft. Det er veldig sjeldent at det utvikler det seg raskere for de under 25, men hvis de har symptomer skal de blitt tatt på alvor, sier Tropé.