Dette er tingene du ikke visste at du kan «pante»

Vi kjenner alle til panteordningen: La automaten sluke flasker og bokser, trykk på knappen og få pantelappen tilbake.

Samtidig finnes det flere ordninger du kan bruke for å spare en slant her og der.

Riktig nok innebærer ikke alle at man får harde kontanter tilbake, men mange butikker og produsenter tilbyr rabatter dersom man leverer inn gamle produkter.

Kommunikasjonsdirektør i NORSIRK, Guro Kjørsvik Husby, forteller at nordmenn generelt er flinke til å gjenvinne.

– Vi er utrolig dyktige til å levere ting der vi skal her i landet, sier hun.

NORSIRK samler inn, miljøsanerer og gjenvinner elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Når det gjelder innlevering av elektrisk avfall, kniver nordmenn om førsteplassen i Europa mot svenskene, forteller Kjørsvik Husby.

Problemet er derimot alt som ikke leveres, som støver ned i skuffer og skap.

Earth Overshoot Day: Earth Overshoot Day markerer datoen i løpet av år, hvor menneskeheten har brukt mer av naturens ressurser enn planeten kan fornye i løpet av året. Dagen har aldri falt så tidlig som i år. Kilde: Earth Overshoot Day

– Det man har liggende hjemme må man få levert inn i en ordning som gjenvinner det og tar ut ressursene. Det er jo det vi gjerne vil, og det skulle jeg ønske forbrukerne var bedre på, sier hun og legger til:

– 1. august brukte vi opp jordkloden for i år, men hvis alle rensket ut gamle mobiltelefoner, krølltenger, barneleker og nettbrett, kunne vi utnyttet det og laget nye råvarer av det.

Plikter å ta imot

Alle som selger noe som går på strøm eller batterier, plikter å ha et system for retur, miljøsanering og gjenvinning. Det gjelder også Kondomeriet. Har du en gammel vibrator bakerst i nattbordet, kan du levere den inn hos dem.

– Det mange uheldigvis gjør, siden det kan være flaut å ta med vibratoren og sortere den med el-avfallet, er å kaste det rett i vanlig søppel. Det ønsker vi å forebygge, så derfor kan man komme med det til oss, forteller Kondomeriets PR-ansvarlig, Dorthea Berge, til TV 2.

Du får riktig nok ikke penger tilbake, men et avslag på neste kjøp eller en verdikupong som kan brukes ved en senere anledning.

– Når man kommer til butikken tar man kontakt med ansatte og sier at man har med et leketøy eller noe annet, og at man vil benytte seg av miljørabatten. Da blir man tatt godt imot. Alle ansatte er vant til dette, så det er ingenting å være flau over, sier Berge.

Krølltenger og vaffeljern

Et viktig kriterium er altså at sexleketøyet er elektrisk, men Berge forteller at det ikke må være sexleketøy.

– Det folk forbinder med oss er jo sexleketøy, men det kan være greit å vite at man kan ta med alt mulig småelektrisk, sier hun.