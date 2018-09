Dansk Boldspil Union (DBU) er i konflikt med den danske spillerforeningen om en ny landslagsavtale. Det er spesielt spillernes kommersielle rettigheter som er konfliktens kjerne.

Christian Eriksen og landslagsspillerne rakte frem en hånd for å løse konflikten på lørdag. De danske spillerne var villig til midlertidig å forlenge den tidligere landslagsavtalen med én måned, men DBU avviste å forlenge avtalen.

Det betyr at DBU selv skal sette sammen en spillertropp og finne en ny trener til landskampen mot Skottland torsdag og Nations League-åpningen søndag.

– Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson (assistent) kommer ikke til å stå i spissen for et lag de ikke har tatt ut selv, sier kommunikasjonssjef Jakob Høyer i DBU til nyhetsbyrået Ritzau.

Det ser ut til at danskene vil stille med spillere fra dansk superliga og 1. divisjon som sier seg villig til å spille de kommende kampene.

– Det alternative landslaget reiser av sted uten Åge Hareide. Det blir en annen trener som står på sidelinjen mot Skottland og Wales. Det er ganske usedvanlig, sier Flemming Toft, fotballkommentator i dansk TV 2.

Toft føler med Danmarks norske landslagssjef.

– Det er så ille som det får blitt for den stakkars landslagstreneren. Hareide er fanget i denne konflikten med ett bein i hver leir. Det går også ut over hans eget rykte, fordi han måles ut fra resultater, sier TV 2-kommentatoren.

Tottenham-stjernen Christian Eriksen er forundret over at DBU ikke er villig til å imøtekomme spillernes krav.

– Vi har sett at DBU (det danske fotballforbundet) forsøker å fortelle en historie om at vi spillerne er grådige og må tenke på noe annet enn vår egen lommebok. Men det er jo oss spillere som hvert år spiller et millionoverskudd hjem til DBU, sier Eriksen til Ekstra Bladet.

Nå samler DBU spillere som er villige til å spille landskampene mot Skottland og Wales.

Samtidig samles de øvrige danske stjernene, med Christian Eriksen, Simon Kjær og Kasper Schmeichel i spissen, på en ukjent sted for å prate om situasjonen og forberede seg til kamp hvis DBU plutselig kommer på andre tanker.