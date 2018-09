Vi digger Lego-biler. Man blir liksom aldri for gammel til det, og her er et nytt eksempel:

Et team på 16 ansatte i Lego Technic fikk i oppgave å lage en modell av superbilen Bugatti Chiron.

Men det var en twist, denne gangen. For den skulle ikke bare ligne på Chiron. I tillegg skulle den være 1:1-størrelse – og være kjørbar, basert på Power Functions motorteknologien til Lego Technic.

Over 1.000.000 deler

Snakk om utfordring. Ikke rart at det ble lagt ned over 13.000 arbeidstimer og over 1 million Lego Technic-deler for å klare det. La oss si det så enkelt: Dette er ikke noe for en nybegynner!

Ingen lim ble brukt på bilen, og samlet vekt på Lego-Chiron er solide 1,5 tonn.

Detaljene er utrolig! Det er brukt 2.300 Lego Tech-motorer, over 4.000 tannhjul og 2.000 tverraksler.

Testet av Bugattis testfører

Totalt har det imponerende byggverket en teoretisk effekt på 5,4 hk. Det betyr at den kan kjøres. Og den ble naturligvis testet på Ehra Lessien-testbanen utenfor Wolfsburg i Tyskland – den samme banen hvor den originale Bugatti Chiron ble testet.

Lego fikk sågar med seg Bugattis offisielle testfører og tidligere Le Mans-vinner, Andy Wallace, til å gjennomføre den første testkjøringen av Technic modellen.

Toppfart

Mens den ekte Chiron har 1.500 hestekrefter, et dreiemoment på 1.600 Nm og en toppfart på 420 km/t, klarer Lego-utgaven en toppfart på 20 km/t med to personer ombord.

Ytelsene har man altså ikke begynt å gjenskape i Lego-universet. Heldigvis.

Men nok prat. Ta en titt på videoen øverst i artikkelen for å se mer om prosjektet – og bilen i aksjon!

Lego har også gjennomført en krasjtest! Både litt trist og merkelig fascinerende. Se klippet i videovinduet under: