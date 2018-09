Politiet og brannvesenet rykket ut til nok en bilbrann i Oslo natt til mandag. Politiet mener bilen var blitt påtent.

Til NRK opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt at de rykket ut til Refstad allé klokken 4.30, og at brannen ble raskt slukket.

Det har ifølge politiet også vært brann i to søppelkasser i nærheten.

Natt til søndag brant det i fire biler i et boligområde på Godlia i Oslo. Bilene ble totalskadd, og det var fare for at ilden skulle spre seg til flere hus.

Politiet føler seg sikre på at bilene ble påtent, ettersom så mange biler begynte å brenne samtidig. Like etter hendelsen på Godlia søkte politiet etter gjerningsmenn i området med helikopter og mange enheter, uten resultat.

(©NTB)