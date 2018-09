Akkurat nå er det stor usikkerhet i bilmarkedet. Det skyldes innføring av en helt ny målemetode for utslipp – som igjen har mye å si for avgiftene på nye biler.

I praksis betyr dette at ingen vet hva avgiftene på bil blir etter nyttår. Nå er NAF ute og advarer de som har bestilt, eller vurderer å bestille ny bil:

– For bilkjøperne er det viktig å sjekke kontraktene sine og ha en god dialog med forhandleren, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Elbilene er unntaket

Målemetoden det er snakk heter WLTP (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure). Den metoden gir riktigere tall for utslipp av CO2, men de nye tallene vil slå rett inn på norske bilavgifter dersom regjeringen ikke tar grep. Det er fordi avgiftene på bil i stor grad er basert på bilens utslipp.

– Regningen sendes til norske bilkjøpere. I verste fall stiger prisene med 80.000 til 90.000 kroner, mener Sødal.

Unntaket er elbiler som ikke har utslipp. Så her gjelder det å være våken som forbruker. Alle som skal ha en ladbar hybrid, bensin- eller dieselbil, må være bevisst på å undersøke som best en kan, hvilke rettigheter man har.

Rett til å heve

– Spør og grav hos forhandler når det gjelder bilpris dersom levering blir etter nyttår. Det er ikke sikkert du får gode svar, men dialog med forhandler er viktig, sier Nils Sødal.

I standardkontraktene de fleste bilforhandlerne bruker, tas det høyde for seks prosents økning i bilprisen. Det betyr at dersom prisøkningen på bilen overstiger seks prosent har forbrukeren ifølge standardkontrakten en hevingsrett. Det er viktig å sjekke dette. Vær oppmerksom dersom forhandleren har gjort endringer eller tillegg i standardkontrakten som gjelder denne prosentsatsen.

Lovlig sent

– Har du rettighetene som står i standardkontraktene, står du sterkt rustet til å få hevet kjøpet dersom din nye bil blir mer enn seks prosent dyrere enn avtalt, rådgir Sødal.

Regjeringen har sagt at de vil komme med et opplegg for bilavgiftene i statsbudsjettet som legges frem i oktober. Men det behøver heller ikke bli endelig ordning, først må det hestehandles på Stortinget.

– I verste fall vet vi ikke hva bilprisene blir før i midten av desember, og det er lovlig sent, avslutter Nils Sødal,

