De to journalistene ble tiltalt for å ha lekket statshemmeligheter i forbindelse med at de jobbet med en sak i forbindelse med forfølgelsen av den muslimske rohingya-minoriteten.

– De har brutt loven om statshemmeligheter og dømmes herved til syv års fengsel hver, sa dommer Ye Lwin i retten mandag.

Strafferammen for lovbruddet er 14 års fengsel. Saken mot de to er blitt fordømt av presseorganisasjoner verden over.