Det har vært en dårlig skjult hemmelighet denne uken, men søndag kveld ble Yaya Tourés retur til Olympiakos offentliggjort.

35-åringen har stått uten klubb siden kontrakten med Manchester City løp ut etter forrige sesong.

– Da jeg forlot Olympiakos i 2006, sa jeg at jeg skulle komme tilbake, og jeg er glad for at jeg har holdt mitt ord, sier Yaya Touré i en uttalelse på egne nettsider.

– Jeg hadde tilbud fra klubber i Europa, Asia og USA. Jeg tok min avgjørelse på et spesielt forhold jeg har til denne utrolige klubben, fortsetter midtbanespilleren.

Dermed blir han også lagkamerat med den norske høyrebacken Omar Elabdellaoui, som har spilt i den greske storklubben siden 2014 med unntak av et halvår på lån i Premier League og Hull våren 2017.

Yaya Touré har hatt en eventyrlig karriere i europeisk fotball. I 2006 gikk han til Monaco, før Barcelona kom på banen året etter. Det ble tre sesonger, to La Liga-titler og én Mesterliga-triumf på Camp Nou. Da ble han solgt til hardtsatsende Manchester City, hvor han vant Premier League tre ganger.

Olympiakos havnet på tredjeplass bak AEK og PAOK i serien forrige sesong. Laget skal i høst spille Europaligaen etter å ha slått Burnley over to kamper i kvalifiseringen. I gruppespillet venter Dudelange, Milan og Real Betis.