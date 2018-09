Lillestrøm - Vålerenga 0-1

Vålerenga har vunnet begge oppgjørene med erkerival Lillestrøm denne sesongen. Et vidunderlig mål på frispark av Bård Finne sørget for at Oslo-laget vant 1-0 bortekampen på Åråsen søndag kveld.

​På overtid av førsteomgang ble Thomas Lehne Olsen spilt i bakrom. Spissen var først på ballen og ble tatt av Adam Larsen Kwarasey, men ble avvinket for offside.

27-åringen ble intervjuet av Eurosport Norge i pausen like etterpå. Da langet han ut mot assistentdommeren på Åråsen.

– Det er ikke så veldig bra fra vår siden. Jeg synes vi startet ganske bra. Så får de altfor mye ball. Vi må komme høyere og stå etter. Nå lar vi Abu styre. Vi må opp i ringa, og så må linjedommeren følge med.

«Jævla dommer-faen» fra Thomas Lehne Olsen til assistentdommeren som tok en marginalt korrekt avgjørelse #2fx — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) 2. september 2018

– Drittlei. Igjen. Nå må han begynne å følge med. Jævla dommerfaen, sa Thomas Lehne Olsen til TV-kanalen, før han gikk inn i garderoben til resten av lagkameratene.

– En marginalt korrekt avgjørelse, tvitrer TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad om avgjørelsen som fikk det til å koke over for Lehne Olsen.

Beklager utbruddet

Etter kampen beklager Lehne Olsen det han kom med i pauseintervjuet.

– Det kokte over, og det er bare å legge seg langflat. Det kom ut ting som ikke burde komme ut. Det er bare å beklage og legge seg langflat, sier Lehne Olsen til TV 2.

Han vil ikke spekulere i om han kommer til å bli utestengt for kommentaren.

– Det blir opp til andre å avgjøre, så får jeg legge meg langflat og beklage og så får andre avgjøre, sier den tidligere Tromsø-spilleren.

– Jeg bør ha litt mer kontroll på hva jeg sier, selv om det koker over. Sånn er det, sier Lehne Olsen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen forventer at det blir karantene.

– Blir det ikke karantene, skjønner jeg ingenting. Å uttale seg på det viset på direktesendt til en dommer som gjør en riktig avgjørelse er ufattelig dumt og unødvendig. Jeg tipper det blir to kamper, slik John Arne Riise fikk i 2016 på en episode som lignet litt. Han er frustrert, men må selvfølgelig klare å telle til både ti og tolv. En karantene er det siste Lillestrøm trenger. Jeg tror de kommer til å redde plassen, for de gjorde et godt overgangsvindu og har et mannskap som er godt nok, sier den tidligere Start-spilleren.

Tredje strake VIF-seier

På tampen av førsteomgang hadde Bård Finne et nytt godt forsøk på frispark, men denne gangen ble han stoppet av LSK-keeper Marko Maric.

Etter pause hadde begge lagene enorme målsjanser. Nærmest kom Vålerenga og Chidera Ejuke, som traff stolpen etter 72 minutters spill.

Vålerenga kunne til slutt innkassere en 1-0-seier etter Bård Finnes frisparkmål. Det var Vålerengas tredje strake seier. Hovedstadslaget ligger nå på sjetteplass med fem poeng opp til Haugesund på medaljeplass.

Lillestrøm er på 13. plass, kun målforskjell foran Stabæk på kvalifiseringsplass. Det er to poeng ned til Start på nedrykksplass.