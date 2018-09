Se hvordan Sarpsborg kvalifiserte seg til Europaligaen i Sportsnyhetene øverst!

Aleksandr Vasyutin ser ut som et kupp for Sarpsborg etter at den russiske keeperen ble hentet fra finske FC Lahti i sommer.

Han var også sentral på den eventyrlige kvalifiseringen til Europaliga-gruppespillet.

– Han har gjort en formidabel innsats. Det er en utfordring med to veldigg ode keeper. Aslak Falk har stått mange kamper, men akkurat nå er Aleksandr hakket hvassere. Det er å holde de to varme er en kjempeutfordring. Aleksandr er en fantastisk keeper. Han er god med ballen, ledertype og reaksjonssterk så det holder, sier styreleder i Sarpsborg 08, Cato Haug, som gjest i FotballXtra.

23-åringen har fått sin fotballutdanning i storklubben Zenit St. Petersburg, og har også vært innom flere russiske ungdomslandslag, inkludert U21-nivå.

– Både Erik Holtan og Thomas Berntsen har vært og sett flere kamper live og han ble kåret til Finlands beste keeper forrige sesong, men det har overrasket oss litt at han har vært så god, innrømmer Cato Haug.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener bare André Hansen er bedre av keeperne i Eliteserien etter det han har sett av Vasyutin siden han kom.

I høst skal Sarpsborg ut i gruppespillet i Europaligaen, og styreleder Cato Haug vet godt at det er et godt utstillingsvindu for hans spillere.

– Vi har potensielle salgsobjekter. «Doff» (Kristoffer Zachariassen) har vært nær, men vi har råd til å beholde ham, spesielt nå. Det blir veldig spennende utover høsten, sier Haug.

Slik svarte TV 2s Jesper Mathisen på det utsagnet i FotballXtra-studio:

– Hvis Zachariassen leverer på det nivået han har gjort de siste månedene i Europaliga-gruppespillet, så har du helt klart råd til å si nei, men dere kommer ikke til å si nei, for da får dere såpass med bud at dere kan kjøpe nye spillere dere kan utvikle videre. Det er en slik klubb dere vil være. Spillere i Norge vet at de kan komme til Sarpsborg, spille morsomt, kanskje vinne trofeer og man kan komme seg ut.

Cato Haug mener det er en balansegang med spillersalg for klubben.

– Vi vil være med i Europa og samtidig være en klubb som er ålreit å gå til. Vokser spillerne ut av skoene her, så skal de få gå videre. Vi skal ikke holde igjen noen om prisen er cirka riktig. Det har den vært for spillerne vi har solgt så langt. Det er en taktikk og strategi vi kommer til å ha videre også, sier han.

FotballXtra-gjest og tidligere Eliteserie-profil Raymond Kvisvik mener Sarpsborgs måte å drive på gjør klubben attraktiv for spillere.

– Det er en trygghet for spillere som vil opp og frem. Går du til Sarpsborg, er du med på et eventyr, kanskje utvikler deg og blir solgt uten at noen stikker kjepper i hjulene fordi de skal beholde deg for enhver pris, sier Kvisvik.

Sarpsborg skal ut mot Besiktas, Malmö og Genk i Europaliga-gruppespillet.

Sarpsborg måtte se seg slått 1-3 av Bodø/Glimt søndag kveld. Østfoldingene ligger på sjuendeplass, ett poeng bak Vålerenga på plassen foran. Det er seks poeng opp til Haugesund på tredjeplass.