De siste ukene er det blitt heftig debattert at tidligere Brann-spillere av bergensk opphav synger med på «Nystemten» når de returnerer til sin tidligere hjemmebane.

Respektløst, mener noen.

En fin gest, mener andre.

Før kampen på Brann Stadion stilte trønderen Michael Karlsen seg opp og sang med på «Nystemten» – slik Kasper Skaanes og Kristoffer Larsen har gjort tidligere denne sesongen.

SANG MED: Da Brann møtte Start tidlig i august, stilte bergenseren Kasper Skaanes seg opp og sang med på «Nystemten» – eller «Sang til Bergen», som den opprinnelig heter. Foto: Hommedal, Marit

– Jeg er egentlig lei av at det skal være så alvorlig, med diskusjoner om hvem som kan synge hva. Det er en fin sang, sier Ranheim-spissen til Eurosport med et glimt i øyet.

Før stuntet hadde trønderen åpenbart gjort bakgrunnssjekken sin. «Nystemten» er nemlig skrevet av Johan Nordahl Brun, som ble født i Byneset – i senere tid en del av Trondheim.

Det passer Karlsen på å minne om.

– En må ikke glemme at det er en trønder som har laget sangen, sier han til kanalen.

Før avspark varslet Ranheim-spissen Jesper Mathisen om planene sine. TV 2s fotballekspert hyller ham etter stuntet.

– Han er en moroklump og en fotballfyr som ikke er helt A4. Det er morsomt at han faktisk gjorde det. Jeg tror ikke noen tar av veien for dette, og at folk ser humoren i det. Dette må det være rom for, mener Mathisen, som kaller «Nystemten»-debatten for håpløs.

SOM VARSLET: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fikk disse meldingene av Michael Karlsen før kampen på Brann stadion.

I Bergen rynket flere på nesen da «Nystemten» ble stemplet som en klubbhymne. Blant dem Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer, som i en kommentar minnet om at sangen «har fint lite med Brann å gjøre – annet enn at bergenssangen spilles på høyttaler før Branns hjemmekamper».