Filmer av intetanende ofre blir lastet opp på nett. Fenomenet kalles «spy cam porn».

I fjor ble det rapportert om 6000 tilfeller av slik uønsket filming i Sør-Korea, skriver BBC. Tidligere i år demonstrerte et stort antall kvinner mot skjulte kameraer i Seoul. Kvinnene bar plakater med budskap som «mitt liv er ikke din porno».

Nå har myndighetene i hovedstaden Seoul tatt grep for å få bukt med problemet.

Sjekker toaletter daglig

Egne team drar rundt og inspiserer offentlige toaletter hver måned. Nå skal rengjøringspersonale i tillegg ta en daglig sjekk for å avdekke mulige skjulte kameraer.

Myndighetene i Sør-Korea anklages for å ta lett på problemet fordi det stort sett er kvinner som er ofrene for snikfilming, og at det så å si alltid er menn som står bak. Problemet ble for alvor satt på dagsorden først da en mann ble rammet, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

Et bilde av en naken mannlig modell ble lekket på et nettforum for kvinner. Bildet ble tatt i skjul under en tegnetime på Hongik-universitetet.

Bildet gikk viralt, politiet startet en etterforskning og arresterte etter kort tid en mistenkt kvinne.

SJEKKER LUFTEKANALER: Små overvåkingskameraer kan plasseres nær sagt hvor som helst. AFP PHOTO / JUNG YEON-JE

Lever i frykt for å bli filmet

Politiets iver i denne saken ble skarpt kritisert av feministgrupper. De viste til at politiet sjelden viser noen stor interesse i saker der kvinner er ofrene, men tok hendelsen med den mannlige modellen svært alvorlig.

Det å ta bilder av noen uten å ha innhentet tillatelse sammenlignes med seksuell trakassering i den sørkoreanske straffeloven. De som blir dømt, risikerer fem års fengsel eller høye bøter.

Men svært få blir stilt for retten, og i mellomtiden må tusener av kvinner leve med frykten for at noen filmer dem i intime situasjoner og legger ut videoen på nett.

– Kvinner kan ikke lenger slappe av, selv på steder som man tidligere betraktet som trygge, som skoler og sykehus. Vi må forstå at protestene reflekterer den daglige frykten sørkoreanske kvinner opplever, sier professor Yun-Kim Jiyeong ved Konkuk-universitetet til Yonhap.