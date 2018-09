Se situasjonen i vinduet øverst!

På full fart ned mot dødlinjen ble Rashford sklitaklet av Phil Bardsley.

De to kamphanene hektet mens Burnley-backen fortsatt lå på bakken, og Bardsley sparket til Rashford i frustrasjon.

En rasende Manchester United-ving svarte med å sende noen gloser i retning veteranen, før han dultet borti Burnley-backen – panne mot panne.

Bardsley var rask med å holde seg for øyet og rope etter dommeren.

– Naiv

Dommer Jonathan Moss viste Bardsley det gule kortet og Rashford det røde – tolv minutter etter sistnevnte var blitt byttet inn.



– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg vil kalle det naivt. Det var en gutt mot en erfaren mann. Bardsley har vært i fotballen i 20 år, og Marcus er en naiv gutt, sier José Mourinho til

Burnley-manager Sean Dyche taler for at Rashford burde fått bli på gresset.

– Det er mye drama rundt slikt i disse dager. Før ville alle fått gult og så lagt det bak seg. Nå må vi leve med hva enn dommeren bestemmer, sukker Dyche overfor Sky Sports.

– Riktig

Situasjonen var lik den som fikk Richarlison utvist forrige helg, da Everton-angriperen dultet borti Bournemouth-back Adam Smith.

Åge Hareide, som søndag var gjest i TV 2s Premier League-studio, mener Moss gjorde rett i å sende Rashford i garderoben.

– Det er riktig. Dette er de veldig strenge på. Det skjer noe i den duellen der, og det er derfor Rashford reagerer. Egentlig kunne begge to forlatt arenaen, sier den danske landslagssjefen.

Endre Olav Osnes, som kommenterte kampen for TV 2, argumenterte også for lik behandling av de to kamphanene.

– Rashford reagerer litt voldsomt, men det er fullt mulig å bare gi gult kort der òg. Det er ganske strengt. Sparket til Bardsley er kanskje likestilt – han kunne gitt begge gult eller begge rødt, sa Osnes like etter utvisningen.

