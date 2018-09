Det gikk hett for seg da Real Madrid Castilla og Atlético Madrid B møttes til duell i Segund Division B.

Det går ofte hett for seg når erkerivalene møtes i La Liga, men sjelden går det så langt som det gjorde søndag.

Etter kamp har det meste nemlig dreid seg om de rystende bildene av Atlético Madrid B-kaptein Tachi som biter Real Madrid-supertalentet Vinícius Júnior.

Det er uvisst hvorfor Tachi endte opp med å glefse til mot brasilianerens hode, men kanskje var det fordi supertalentet herjet med Atlético-forsvaret.

Scoret to



Samu ga vertene en tidlig ledelse før Vinícius Júnior viste hvorfor Los Blancos punget ut for ham. 18-åringen sørget kjapt for utligning, før han med et kunstverk av en scoring sendte Castilla i føringen.

Han mottok ballen på hjørnet av 16-meteren, før han på vakkert vis sendte ballen i motsatt kryss, noe som sannsynligvis gleder Real Madrid-trener Julen Lopetegui som var blant tilskuerne.

Altéticos Darío sørget for øvrig for at oppgjøret endte 2-2.

Brasilianeren ble kjøpt av Real Madrid for vanvittige 420 millioner kroner som 16-åring, men ble værende en sesong i Flamengo før han flyttet til Madrid i sommer.

Langt opp til bitekongen

Fotballverdens mest berømte biter er for øvrig Luis Suárez, og Tachi har langt igjen før han kan sammenlignes med Barcelona-stjernen.

I november 2010 ble han døpt «kannibalen fra Ajax» etter å ha bitt PSVs Otman Bakkal i skulderen. Han ble utstengt i sju kamper.

I april 2013 glefset Suárez til igjen, denne gangen som Liverpool-spiller. Det var Branislav Ivanovic som ble utsatt for det uruguayanske glefset den gangen, og Suárez endte opp med ti kampers utestengelse.

Under fotball-VM i 2014 kom den tredje - og hittil siste - biteepisoden med fotballens Jaws. Denne gangen var det Italias Giorgio Chiellini som kunne vise frem tydelige bitemerker etter at ha blitt bitt av Suárez.

Han ble utestengt i ni landskamper, den lengste utestengelsen i VM-historien, og ble også utestengt fra all fotballrelatert aktivitet i fire måneder.

Like etter ble han hentet av Barcelona, og siden den gang har han ikke vært involvert i noen biteepisoder.