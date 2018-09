Se Hareides hyllest av Eriksen øverst!​

Christian Eriksen har vært en stor suksess i Tottenham siden han ble hentet fra Ajax for fem år siden. På 174 kamper har han scoret 41 mål og levert 49 målgivende.

Midtbanespilleren ble hyllet av Danmarks landslagssjef Åge Hareide da han gjestet TV 2s Premier League-studio søndag.

– Han er en fantastisk gutt. Han har den gleden av å spille fotball; han er først ute på alle treninger og lager alltid teknikk-konkurranser, som han som regel vinner selv, sier landslagssjefen med latter.

– Han elsker å spille fotball og han smiler hver gang vi skal ha kortbanespill. Det kommer til syne når han spiller, han elsker alle kamper. I England løper av over 13 kilometer i en kamp, han har flest høyhastighetsløp og flest målgivende. Hos oss har han hatt flest scoringer det siste året. Det er en veldig viktig gutt for oss, fortsetter den tidligere Rosenborg- og Viking-treneren.

– Topp fem i Europa

Hareide rangerer den danske midtbanespilleren høyt.

– I den mellomromsrollen har jeg sagt at han er en av de fem beste i Europa for øyeblikket. Som offensiv midtbane eller innoverkant. Ser du på statistikken med landslaget var det elleve mål på 13 kamper i kvalifiseringen, i tillegg til ett mål i VM. Noen sier at han ikke var på sitt beste i VM, men han hadde ett mål og én assist likevel, sier Hareide.

Mye av danskenes offensive spill er bygget rundt Christian Eriksen.

– Da vi kom inn, ville vi endre måten å spille på. Vi ville at det skulle gå hurtige fremover, og vi ville få satt Christian Eriksen i spill. Hurtig i lengderetning er han så nyttig. Hans hurtige teknikk og evne til å se folk tidlig ville gjøre oss farlige. Hele målet for vårt offensive spill er å få ham på ballen fortest mulig. Motstanderen prøver å ta ham ut, men han er veldig god til å bevege seg og til å gjøre de rette bevegelsene, mener Hareide.

Å bygge laget rundt Eriksen har ikke vært noe problem for lagkompisene.

– Av og til må noen bære vann, og noen kan komme med sin X-faktor. Han er en fantastisk lagspiller. Han spiller ikke for seg selv, men laget. Det er det samme i Tottenham. Christian er en utrolig fin spiller å jobbe med.​​

– En mester i å ta rom

Rollen han har i Danmark er ikke så ulik den i Spurs, skal vi tro Hareide.

– Det er ikke så langt unna samme rollen han har hos oss. Han er en mester i å ta rom. Ofte starter han litt bredt for Tottenham, for så å søke inn sentralt og være der. Vi ønsker å holde han inne sentralt foran motstanderens backlinje. Han er god på å vende opp på én og to berøringer, og han ser veldig tidlig rundt seg. Hodet går hele tiden. Han har kontroll på omgivelsene på en fantastisk måte, sier Hareide i sin analyse av Eriksen.

– Han utnyttet Manchester United trebackslinje veldig godt, og han er som sagt en mester til å gå inn i rom. Det er hans fremste egenskap. Det å starte inn i rom er kanskje Christians beste egenskap. Han er mange gode egenskaper. Han ser rom tidligere enn andre. Det er samme hvor han spiller. Han søker ofte inn i rom man kan finne ham, fortsetter landslagssjefen.

