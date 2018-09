Watford - Tottenham 2-1

Se seiersmålet i videovinduet øverst!

Både Watford og Tottenham sto med full pott etter tre serierunder, men i bataljen på Vicarage Road søndag kveld påførte Watford det første tapet for Tottenham.

Watford havnet under 0-1 etter selvmål av Abdoulaye Doucouré, men Troy Deeney og Craig Cathcart snudde kampen til 2-1-seier med hver sin strålende heading.

Watford er sammen med Liverpool og Chelsea de eneste som ikke har tapt en kamp i Premier League denne sesongen.

– At de har krasjet alle forhåndstipsene er det ingen tvil om. Jeg hadde aldri trodd Watford skulle være i nærheten av å kjempe i øvre halvdel, men med fire seire og måten de kommer tilbake etter det forsmedelige selvmålet, viser moral, sier TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

Det var en sjansefattig førsteomgang der Dele Alli fikk den største muligheten i det tolvte spilleminutt. Et langt oppspill fra Toby Alderweireld ble forsøkt lobbet over Ben Foster med en heading. Ballen snek seg like over målet til Watford-keeperen.

– Watford har vært gode defensivt. De vet hvordan Tottenham spiller; få spillere i mellomrom, for så å komme bak backlinjen, sa Myhre.

Åtte minutter inn i andreomgang fikk Tottenham hjelp, for gjestene fra Nord-London tok ledelsen etter at Abdoulaye Doucouré var uheldig og satte innlegget fra Lucas Moura i eget nett.

Tottenhams ledermål fikk Watford til å våkne. Ikke mange minuttene etter headet Alderweireld innlegget fra Troy Deeney i egen tverrliggeren.

Midtveis i omgangen kom imidlertid scoringen. Deeney var råsterk inne i boksen og nikket inn et frispark til 1-1. Watford fortsatte å presse Tottenham, og et kvarter før slutt stanget Craig Cathcart inn 2-1 for hjemmelaget.

Fire minutter før full tid headet Harry Kane like over. Det var den siste store sjansen Tottenham fikk. Dermed endte det med 2-1-seier for Watford.