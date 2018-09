To redningsskøyter, brannbåt og to helikopter deltar i søket etter personen, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Hovedredningssentralen varslet politiet om hendelsen klokken 15.41. Personen skal ha falt over bord fra en seilbåt i Hjeltefjorden i nærheten av Angelvik på Sotra.

Operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt opplyser til Bergens Tidende at det skal ha vært to personer om bord i seilbåten. Redningsmannskapene er i telefonkontakt med personen som fortsatt befinner seg i båten.