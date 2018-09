Lukaku brennhet da United slo tilbake: – Det oser lettelse

Se Romelu Lukakus første scoring i vinduet øverst!

José Mourinho hadde presset på seg etter to strake tap i Premier League og en luke på ni poeng opp til serieleder og erkerival Liverpool.

Den krympet med seier over Burnley, takket være to scoringer av stjernespiss Romelu Lukaku.

– Nå kan vi skru litt av i landslagspausen. Managere får tid til å analysere prestasjonene våre foran resten av kampene i september, sier tomålsscoreren til BBC.

På oppfølgingsspørsmål om United-stjernene kommer til å få tillatelse til å skru av, svarer belgieren:

– Ja. Han er helt annerledes i kulissene, og han kommer til å la oss gjøre det.​

Mourinho: – Old Trafford var fundamentalt

Selv er Mourinho strålende fornøyd med en god prestasjon, og argumenterer for at United kunne vunnet med større sifre.

– Kvaliteten og gleden i laget er en Old Trafford-respons. Måten Old Trafford støttet guttene på etter tapet for Spurs, var viktig. Det var fundamentalt for gleden i laget. I dag var supporterne fantastiske, men Old Trafford har klistret seg, sier den portugisiske manageren til Sky Sports.

Lukaku hadde flere gode muligheter til å fullføre hat tricket, men ble stoppet av en god Joe Hart i Burnley-buret. Den tidligere Manchester City-keeperen innrømmer at de ikke hadde mye å stille opp med mot den kraftfulle spissen.

– De hadde noen fine angrep. «Big Rom» er for mye til at vi kan håndtere ham til tider, sier Hart til Sky Sports.



Kjørte over Burnley

Fra start så ikke United ut som de var preget av sesongstarten.

I første omgang dominerte de.

Allerede etter åtte minutter hadde Jesse Lingard vært nære frempå ved to anledninger, men det første forsøket gikk utenfor og det andre ble reddet av Joe Hart.

I det 27. minutt lyktes bortelaget foran mål.

Alexis Sánchez fikk ballen ute til venstre, og svingte ballen millimeterpresist inn til Lukaku på bakerste. Den store belgieren kunne enkelt heade ballen forbi Hart.

– Det oser lettelse av Manchester United-benken, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes da TV-bildene viste en lavmælt Mourinho-feiring.

Scoringen ga de røde djevlene mer rom fremover. Ti minutter etter scoringen kunne Sánchez-Lukaku-samarbeidet gitt dem uttelling igjen, men Hart reddet sistnevntes avslutning alene med keeper på mesterlig vis.