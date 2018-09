Med én uke igjen til valget i Sverige leder den rødgrønne blokken knapt over de borgerlige.

Det viser TV 2s mandatprognose som er laget på grunnlag av de siste meningsmålingene.

Under et valgmøte i Botkyrka gikk statsminister Stefan Löfven til frontalangrep på Sverigedemokarterna (SD). Ikke for innvandringspolitikken, men på partiets forslag om å kutte skattene med 30 milliarder kroner.

– Det er en omvendt klassepolitikk, der man sender penger oppover og sparker nedover. Det er skadelig og det er umoralsk, sier Löfven.

Han mener det er direkte farlig å stemme Sverigedemokraterna for velgere som ønsker å redusere ulikhetene i samfunnet.

– Å stemme på Sverigedemokraterna for å redusere ulikhetene mine venner, det er som å forsøke å slukke ild med rødsprit. Det er farlig, og det er veldig kontraproduktivt, sa Löfven.

– Totalt uegnet som statsminister

Socialdemokraterna anklager Sverigedemokraterna for et svik mot velferden.

De hevder partiet på sikt vil avskaffe utjevningen mellom kommuner. Det vil få enorme konsekvenser for velferden i mange av Sveriges kommuner, hevder Löfven.

Utspillet har fått SDs leder, Jimmie Åkesson, til å tenne på alle plugger.

– Jeg er faktisk veldig urolig for hva han holder på med. Enten så har han mistet det helt eller så lyver han. Begge deler gjør han totalt uegnet som statsminister, sa Åkesson søndag kveld.

Han anklaget partikontoret til Sosialdemokraterna for å være en ren løgnfabrikk og kom med et kraftig utfall mot Löfven.

– Jeg er forbasket lei på den løgnfabrikk som befinner seg på Sveavegen 68 (Sosialdemokraternas partikontor red.anm.) Stefan Löfven kalte inn til pressekonferanse i dag og hevdet at vi vil avvikle det kommunale utjevningssystemet. Det er en komplett løgn, sa Åkesson.

Vil ikke samarbeide med SD

Ingen av de to store partiene ønsker å forhandle med SD. Dermed er det fortsatt åpent hvem som kan styre landet de neste årene.

– Vi kommer ikke til å regjere eller regjeringsforhandle med Sverigedemokraterna, slår den borgerlige statsministerkandidaten, Ulf Kristersson, fast overfor TV 2.

Det samme sier Löfven.

NEI TIL SAMARBEID: Den borgerlige statsministerkandidaten Ulf Kristersson vil ikke i regjering med Sverigedemokratene. Foto: Johan Ahlander

​– Vi verken forhandler, samarbeider eller blir avhengig. De er klare til å bli avhengig av Sverigedemokraterna. Det er derfor de må svare for det. Hva er det som er så bra med Sverigedemokraterna at de kan tenkes å bli avhengig av dem bare for at sosialdemokratiet ikke skal få regjeringsmakten, så det er de som er svar skyldig, sier Löfven til TV 2.

Jevnt mellom blokkene

Med en uke igjen til valget viser TV 2s gjennomsnitt av målingene at den rødgrønne blokken er litt større enn den borgerlige blokken.

Et valg i dag ville gitt de rødgrønne 143 mandater i Riksdagen, mot de borgerlige partienes 134. Sverigedemokratene ville havnet på vippen med 72 mandater.

Åpent utfall

Ingen av de to blokkene er i nærheten av flertall. Derfor er utfallet fortsatt åpent.

– De er i den mindre blokken. Det er der de er nå. Selv om de blir mindre, sier de at antall stemmer ikke spiller noen rolle, for de skal til makten. Det er veldig underlig spill, sier Löfven.

Den borgerlige statsministerkandidaten slår tilbake.

– Jeg gir meg først den dagen Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna blir enige om å stoppe oss. Da har vi en helt ny situasjon i svensk politikk, og da bør de fortelle det den neste uken.

– Betyr det at vi kan få en lang kamp etter valget?

– Vi kan få en veldig lang og komplisert parlamentarisk situasjon ja, sier Kristersson.

