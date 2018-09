Cardiff - Arsenal 2-3

Se seiersmålet i videovinduet øverst!

Arsenal slet lenge med nyopprykkede Cardiff, men ti minutter før full tid viste Alexander Lacazette hvorfor så mange har etterlyst ham i startoppstillingen.

Med en utsøkt avslutning fra skrått hold banket han inn seiersmålet til 3-2 for London-laget i den walisiske hovedstaden.

Det var ikke bare Lacazettes første kamp fra start denne sesongen. Det var også spissens første scoring.

Det er viktig for meg å få en god start. Jeg ønsket å bevise for treneren at jeg kan være i førsteelleveren. Jeg tror jeg viste det, og jeg er fornøyd, sier Lacazette.

Lacazette hadde også en lekker målgivende til Pierre-Emerick Aubameyang, som satte inn 2-1-målet.

– Det er godt for Arsenal å få i gang angriperne sine, sa Danmarks landslagssjef Åge Hareide i TV 2s Premier League-studio.

Cardiff, som ikke hadde scoret på sine første tre Premier League-kamper, utlignet storfavoritt Arsenals ledermål to ganger.

Cech nær Alisson-tabbe

Cardiff fikk kampens første mulighet allerede i åttende spilleminutt da Petr Cech spilte ballen rett i beina på Harry Arter. Den tidligere Bournemouth-spilleren burde satt inn 1-0 for waliserne, men blåste i stedet ballen høyt over mål.

Kort tid etter fikk både Aaron Ramsey og Pierre-Emerick Aubemeyang gode muligheter til å sende Arsenal i ledelsen, men forsøkene var ikke gode nok.

TV 2s Premier League Kasper Wikestad lot seg ikke imponere av forsvarsarbeidet i innledningen.

– Det er forsvarsspill fra fjerdedivisjon bedrift, utbrøt Wikestad.

– Det er forsvarsspill fra laveste hylle, sa han senere i omgangen.

Utlignet like før pause

I tolvte spilleminutt kom Arsenal-scoringen. Shkordan Mustafi løp seg fint fri på første stolpe og stanget hjørnesparket fra Granit Xhaka i mål.

Nacho Monreal fikk en eventyrlig mulighet alene med Cardiff-keeper Neil Etheridge, men Arsenals venstreback ble stoppet av en fin redning.

Alexandre Lacazette hadde også et stolpeskudd, men gjestenes 1-0-ledelse til overtid av førsteomgang.

En fryktelig svak tversoverpasning av Granit Xhaka ble snappet opp og Joe Bennett fant Víctor Camarasa på bakerste stolpe. Han vendte strålende av Nacho Monreal og banket inn 1-1.

Superspissene scoret

Arsenal tok som ventet kommando fra start av andreomgang, og etter drøyt en times spill kombinerte Lacazette og Aubameyang, før sistnevnte curlet vakkert inn 2-1 for Arsenal. Det var hans første mål denne sesongen.

– Der viser Aubameyang hvorfor mange tror han kommer til å kjempe om toppscorertittelen denne seosngen, sier kommentator Kasper Wikestad.

I det 70. spilleminutt kom utligningen etter et frispark som ble slått inn i feltet. Sean Morrison headet ballen på tvers til Danny Ward, som med en fin heading styrte inn 2-2-målet.

Ti minutter før full tid viste Alexandre Lacazette hvorfor så mange har etterlyst han i Arsenals startoppstilling denne sesongen. Lucas Torrera spilte opp på en feilvendt Lacazette, som tok med seg ballen og fra skrått hold banket inn 3-2-målet for Arsenal.

Begge lagene hadde store målsjanser i sluttminuttene, men Arsenal holdt unna og tok inn til sin andre seier på rad i Premier League.