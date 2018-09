Rektor fjernet leksene fra skolen – hun mener det dreper motivasjonen

Hvorvidt lekser er bra eller dårlig for elevenes læring, er et tema som stadig dukker opp i den offentlige debatten.

På Sælen oppveksttun i Bergen har rektor Lisbet Morland etter flere år i tenkeboksen valgt å fjerne lekser helt. En av grunnene er at hun ikke vil at skolen skal kutte inn i elevenes fritid.

– Skolen og samfunnet har endret seg, men leksene har liksom vært med som en tradisjon. Nå vil vi ikke ha elever som sitter stille på pulten sin og rekker opp hånden og svarer på spørsmål som læreren allerede vet svaret på. Vi vil ha elever som skal få jobber som vi ikke vet om eksisterer enda, sier Morland.

Hun forteller at foreldrenes respons på at leksene ble fjernet for det meste har vært positiv, men at noen har uttrykt bekymring for hvordan de kan følge med på hva ungene gjør.

– Det får de gjort gjennom Itslearning, og de får med ukeplaner hjem hver uke. I tillegg kan de snakke med ungene om hva de lærer på skolen, sier Morland.

– Vil ikke drepe læringslysten

Hun mener at lekser i dag er med på å drepe læringslysten til elevene.

– Vi vil ikke drepe lærelysten som elevene har med fra barnehagen og livet ellers ved å si «dette må dere gjøre hjemme». Elever som går ut av syvende klasse hos oss skal fortsatt være nysgjerrige og lærelystne, sier Morland.

Rektoren siterer forskning som sier at det viktigste for barnas læring er elevenes egenvurdering, mestringsfølelse, lærerens tydelighet og forventninger til eleven, og relasjonen mellom lærer og elev.

– Det å gi lekser som de yngste ikke forstår hvorfor de vil gjøre gir dem ikke lyst til å lære mer. Elevene skal lære fordi de har lyst, ikke fordi at dette må du gjøre før du går på fotballtrening. Vi må fremme læring på skolen, sier hun.

– Viktig for dybdelæringen

Einar Hernborg er lærer ved Kvam skole. Han er uenig med Morland, og mener at lekser er viktig for elevenes øving.

– Vi har en skoledag og en læreplan i dag som er så full av ting at hvis vi skal få dybdelæring på noe og elevene skal få oppleve mestring, så tror jeg lekser er veldig viktig, sier Hernborg.

Han påpeker at det største problemet med lekser i dag er når de ikke tilpasses det som er lært på skolen.

– Jeg tror det er viktig at man tilpasser leksene til det man har lært på skolen, slik at leksene ikke blir ekstra læring. Det er et stort problem med lekser, mener han.

Ulikt utgangspunkt

I dag brukes det teknologi som gjør at elevene kan få opplest leseleksen fra en iPad, og så øve ved å lese inn selv og høre hva de har lest for å se om det ble riktig.