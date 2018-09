Reaksjonen fra Cristiano Ronaldo og han leir etter at Luka Modric ble kåret til årets spiller i Europa har fått den kroatiske landslagssjefen til å steile.

– At Ronaldo ikke kom til UEFAs seremoni og disse kommentarene om at Luka vant… Det er ikke engang verdt å kommentere, sier Zlatko Dalić til Sportske Novosti ifølge AS.

– En egoist

Men han følger naturligvis opp med å kommentere det.

– Det er bare et bevis på det jeg sier. Ronaldo er en egoist, og jeg ville aldri hatt ham på laget mitt, sier Dalić, og legger til:

– Han er den typen spiller som bare tenker «det gjør ikke noe om vi taper, det eneste som teller er at jeg scorer mål».

– Sint og opprørt

Juventus-trener Massimiliano Allegri innrømmet tidligere denne uken at Ronaldo var opprørt over at han ikke vant.

– Han er sint og opprørt, sa han ifølge Calciomercato.

Ifølge Allegri tok Ronaldo egenhendig beslutningen om at utebli fra utdelingen.

– Han deltok ikke på utdelingen i Montecarlo, og det var hans egen beslutning. Ronaldo er motivert. Han var toppscoreren i Champions League forrige sesong og syntes han fortjente prisen. Det skjedde ikke, nå er han fokusert på Juve, sier han.

Lørdag spilte han for øvrig sin tredje Serie A-kamp for sin nye klubb, men har fortsatt til gode å score mål.​