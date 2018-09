For to måneder siden var hun totalt ukjent for de fleste. Nå ser mange den selverklærte sosialdemokraten Alexandria Ocasio-Cortez som det nye stjerneskuddet i Det demokratiske partiet i USA.

I primærvalget vant hun nemlig overlegent mot en av New Yorks mektigste medlemmer av Kongressen.

Ocasio-Cortez er for gratis helsetjenester og gratis høyere utdanning, i likhet med liberale Bernie Sanders.

Hun mener også at lederne hos Demokratene tar feil når de mener partiet må bevege seg mot sentrum for å slå president Donald Trump.

– 70 prosent av amerikanske velgere støtter «Medicare for All». Flesteparten støtter gratis, offentlig høyere utdanning. En overveldende majoritet er forferdet over at barn har blitt skilt ved grensen, sier hun til TV 2 i Delaware.

Vil motarbeide pengebruk

En annen hjertesak for Ocasio-Cortez, er å få slutt på den enorme pengebruken i amerikanske valgkamper.

– Det er én kjernesak som jeg tror en stor gruppe amerikanere er bekymret for, og det er den ødeleggende effekten som penger har i politikken. Så lenge penger spiller en så stor rolle i lovgivningen, får vi ikke de store endringene som amerikanere ønsker, mener hun.

Men til tross for sine mange tilhengere, møter Ocasio-Cortez også stor motstand hos de etablerte politiske miljøene i Washington. Blant annet statsviteren Norman Ornstein uttrykker på Twitter at han mener 28-åringen ikke er klar for større politiske verv.

«Hun burde slutte å drive valgkamp og ta et krasjkurs i det grunnleggende, inkludert økonomi og utenrikspolitikk», skriver han.

This is a person not ready for prime time, certainly not ready for Congress. She should stop campaigning & do a crash course on basics, including economics and foreign policy. Otherwise, she will stumble badly out of the blocks and do major damage. Early impressions hard to erase https://t.co/DjoWPkT50t — Norman Ornstein (@NormOrnstein) 17. juli 2018

​– Ikke nødvendigvis større endring

USA-kommentator Thor Steinhovden fra Tankesmien Agenda bekrefter at seieren til Ocasio-Cortez i New York var overraskende. Likevel tror han ikke nødvendigvis det er et tegn på en ny, og mer liberal bølge hos Demokratene.

– 15.000 stemte på henne i New York, så det var nok et godt valg for det distriktet. Men det trenger ikke være symbol på en større endring, sier han.

Etter seieren ble Ocasio-Cortez politisk superstjerne over natta, og reiste rundt til flere andre primærvalg for å vise sin støtte til demokratiske kandidater.

– Man vet aldri, hun kan også være et eksempel på at vinden er i ferd med å snu for Sanders-fløyen hos Demokratene, sier han.

Steinhovden tror flere yngre stemmer har blitt engasjert som et resultat av Trumps presidentskap. En tydelig tendens er også at flere kvinner stiller til valg for Demokratene.

– Det er positivt at Demokratene får frem nye stemmer, for det har kanskje vært en utfordring etter Obama. Hans stemme var så dominerende de siste årene at man ikke har klart å få frem nye alternativer, sier Steinhovden.

Polarisering

Debatten om hvilken retning Demokratene skal bevege seg i, er ikke ny, ifølge Steinhovden, som i oktober gir ut bok om partipolariseringen i USA. Både på 1940- og -50-tallet var det intern diskusjon om politisk retning hos Demokratene.

– Jeg tror det er et resultat av langsiktig polarisering. Noen Demokrater ser på sitt eget parti som kjedelig alternativ mot Republikanerne, og stiller krav om at partiet må være et tydelig demokratisk alternativ, forklarer han.

Også de siste årene har debatten vært sentral i partiet.

– Men konflikten har blitt dempet av Donald Trump. Det er enklere å enes når man har én felles fiende, sier han.

– Hvis Demokratene velger å gå i en mer liberal retning, så vil USA bli mer splittet. Da blir det et spørsmål hvor bra det er for landet. Svaret for USA må vel være å prøve på mer kompromisser og samarbeid, sier han.