– Det kan godt være en liten formtopp, men det er aldri godt å si hvor lenge det varer. Det er ingen grunn til at det skal stoppe nå, spår TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller om Lucas.

På tampen av januarvinduet ble brasilianeren hentet fra PSG.

På våren klarte Lucas aldri å spille seg inn i Mauricio Pochettinos ellever, og fikk bare 208 Premier League-minutter totalt.

Med Heung-Min Son på landslagsoppdrag og flere slitne Tottenham-bein etter et langt VM-sluttspill, har han grepet sjansen og startet tre av tre kamper.

Og scoret tre mål.

– Han lot ikke det gå inn på seg at han ikke fikk en god start. Jeg er imponert over måten han har slått tilbake på, for det er lett å bli «en i mengden» og gi opp litt. Jeg tror han har vært langt nede etter PSG-perioden, sier Stamsø Møller.

– Jeg tipper det som skjedde mot Manchester United er noe av det kuleste han har vært med på, følger han opp.

Ofret av PSG

Vinteren 2013 ble han hentet av den styrtrike franske klubben med ord for å være et av verdens største talenter.

Den da 20 år gamle lynvingen hadde allerede bokført 22 landskamper, og hadde begeistret en hel fotballverden med enormt tempo og dribleferdigheter. Han brukte imidlertid noen sesonger på å spille seg inn i PSGs startoppstilling, og mistet etter hvert landslagsplassen.

Så, da Neymar og Kylian Mbappé ble hentet til den franske hovedstaden, ble han ofret av storklubben.

– Ferdighetene hans er veldig bra, men det er mange som er i nærheten av samme og ikke får det ut. Han har ikke gitt opp, og er blitt belønnet. Det viser bra pågangsmot, roser TV 2s fotballekspert.

Gir Spurs en ny dimensjon

Stamsø Møller mener 26-åringen gir Spurs en ny dimensjon:

– Gjennombruddskraft. Han tar med seg ballen. Son er det, og Lucas er perfekt som en Son til. Han dribler og tør å gjøre det vanskelige, forklarer han, og fortsetter:

– Eriksen er mer en tilrettelegger. Kane er en målsnik, og Alli lurer seg forbi og er god til å bruke rom. De trenger folk som kan utfordre, skape trøbbel og få motstanderne til å rygge.

Lynvingen er etter alt å dømme med i startoppstillingen når et tabelltoppjagende Spurs gjester Watford i ettermiddag.