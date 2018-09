Ole Morten Iversen visste selvsagt at Therese Johaug var råsterk, men innrømmer at 30-åringen fra Dalsbygda har gitt han en og annen overraskelse.

– Ja, hun er egentlig bedre enn hva jeg hadde forestilt meg. God på det meste! Hun er blitt bedre i både klassisk og skøyting i såkalt lett terreng. Og det er på et felt hvor jeg trodde hun hadde et større forbedringspotensiale, men hun er fortsatt ingen sprinter.

– Kunne blitt en ok sprinter

– Og det blir vel heller aldri Therese Johaug?

– Njaa, men jeg tror at hvis hun ville selv, og hadde spesialtrent, så tror jeg faktisk at hun kunne blitt en ok sprinter. Men da måtte hun prioritert annerledes og det er ikke aktuelt.

Vi møter landslagtreneren på toppen av Corosella, et fjell på 3000 meter i Livigno. Løperne har gjort unna en intervalløkt opp fjellsiden. Her fikk treneren og løperne seg litt av en overraskelse: Det hadde kommet ti centimeter snø i løpet av natten.

– Det er vel ikke helt uvanlig at det kan komme snø her på slik høyde på denne tiden av året. Det er kanskje greit å få et forvarsel om at vinteren nærmer seg, sier Iversen.

– Ingen automatikk i at hun skal dominere

Og skisesongen starter om drøye to måneder - som vanlig på Beitostølen. Da er altså Therese Johaug tilbake i langrennsløypa etter to år uten konkurranser. Og slik hun fremstår på trening så blir jo spørsmålet enkelt: Hvem skal slå henne til vinteren?

– Nå er det ingen automatikk i at Therese skal dominere, hun har som du sier ikke konkurrert på to år. Jeg som trener må jo prøve så godt jeg kan å dempe forventningene litt, men holder hun seg frisk så er jeg trygg på at hun kommer til å kjempe i toppen utover vinteren. Såpass forventningspress får Therese tåle!

Selv er ikke Ole Morten Iversen plaget av forventningspress som trener for verdens beste kvinnelag i langrenn.

– Nei, det er ikke noe som bekymrer meg. Jeg tror at vi trenere skal gjøre forferdelig mye rart dersom denne gjengen ikke går fort til vinteren!