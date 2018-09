Politiet fikk meldingen rundt klokken 09.50 søndag formiddag.

– Vi valgte å bevæpne oss. På slike oppdrag blir det gitt bevæpningsordre, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet var raskt på stedet, og da de kom fram viste det seg at det var to menn som hadde slåss.

– Den ene av disse har så gått og hentet en pil og bue, og begynt å skyte etter den andre, sier Engeseth.

Mannen bommet imidlertid, og ingen er meldt skadet etter hendelsen.

– Den framstår som en ekte pil og bue, og har et betydelig skadepotensiale, sier Engeseth.

De har deretter beveget seg inn i et leilighetsbygg, hvorpå en av partene deretter har hoppet ut av et vindu i andre etasje. Han blir undersøkt av ambulanse, men skal ikke være skadet.

Politiet beveget seg så inn i bygget, der de fant den andre mannen. De har kontroll på to menn, en i 20-årene og en i 30-årene. Det er foreløpig uklart hvem av dem som har skutt med pil og bue.

– Vi har flere vitner vi skal snakke med mest sannsynlig kan belyse saken, sier Engeseth.

Relasjonen mellom de to mennene er ikke kjent, men politiet antar at de begge to bor på stedet.