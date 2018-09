Denne uken overrasket Terje Søviknes (Frp) mange da det ble kjent at han trakk seg som olje- og energiminister i regjeringen.

– Noen få har selvfølgelig visst at vi planla en endring i regjeringen denne uken. Men det kom jo som et sjokk på resten av regjeringskollegiet, for det var bare Erna, Siv og Trine som visste noe i forkant, i tillegg til Ketil og meg, sier Søviknes

I tillegg til Søviknes' avgang, trakk også Ketil Solvik-Olsen seg fra ministerposten i Samferdselsdepartementet.

Torsdag ble endringene i regjeringen kjent.

– Det var en litt rar budsjettkoneranse torsdag der dette plutselig ble kjent, fordi det sprakk i media, forteller Søviknes.

– Uken har vært spesiell. Jeg har gått med klump i magen. Når du vet du skal gå av, må du holde maska og stå på til siste slutt, fortsetter han.

– Har ikke hatt noe betydning

Samme dag som Søviknes' ministeravgang ble kjent, kom det også frem at voldtektsanklagene mot ham skal behandles på nytt. Frp-toppen avviser at dette er medvirkende årsak til at han gir fra seg ministerposten.

– Den saken har ikke hatt noe betydning i denne settingen. Jeg har måttet stå i den gamle saken alltid, inklusiv fra da jeg ble oppnevnt som statsråd. Det har kommet nye runder i saken dette året, men det har ikke påvirket valget mitt, sier Søviknes.

Det var i 2000 at Søviknes gikk av som nestleder i Frp, etter å ha hatt seksuell omgang med en 16-åring på FpUs landsmøte. Skandalen førte til at Søviknes i flere år trakk seg tilbake fra rikspolitikken

Politiet henla saken som intet straffbart forhold. I juni i år begjærte kvinnen at saken skulle gjenåpnes.

Begjæringen om en ny etterforskning av saken er nå på vei til Riksadvokaten, skrev Vårt Land denne uken.

Prioriterer familien

I årene som minister har Søviknes pendlet til Oslo. Søviknes forklarer at barna hans, 14 og 11 år gamle, ble svært glade for at dette nå er over.

– Det var noen som ble veldig glade hjemme. Jeg vil ha mer tid med familien og spesielt mine to barn. Da jeg kom hjem fredag, skjønte jeg at dette var et riktig valg, sier han.

Også Ketil Solvik-Olsen trakk seg av familiære årsaker. Han ville la kona Tone Solvik-Olsen få prioritere sin karriere, og flytter derfor til USA med familien, hvor ektefellen har fått jobb.

– Du må være tilgjengelig, alltid. Det er krevende over tid å kombinere det med et fornuftig familieliv, sier Søviknes.

Nå går Frp-toppen tilbake til lokalpolitikken. Han har tidligere vært ordfører i Os kommune i Hordaland.

– Dette er også godt tidspunkt opp mot kommune- og fylkestingsvalget neste høst. Jeg elsker valg, det er jo konkurranse, sier han og ler.